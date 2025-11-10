Що відомо про звільнення головного розробника Cybertruck?
Сіддхант Авастхі керував розробкою та нарощуванням виробництва Cybertruck, повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис в LinkedIn.
Дивіться також Tesla не може продати Cybertruck через рекордне падіння продажів
Це рішення було нелегким, особливо з огляду на такий захопливий розвиток на горизонті,
– написав Авастхі.
Він не уточнив, що робитиме далі.
Яка передумови звільнення?
Його рішення відбулося після низки звільнень керівників з Tesla, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Компанія, зіткнувшись із млявим споживчим попитом та втратою ключових стимулів у США, одночасно прагнула нових бізнес-напрямків, пов'язаних з роботаксі та гуманоїдними роботами.
Авасті приєднався до Tesla як стажер у 2017 році, швидко просунувшись по інженерних сходах компанії. З липня він також керував програмою Model 3.
Незграбний та нетрадиційний Cybertruck став громовідводом з тих пір, як головний виконавчий директор Ілон Маск вперше представив прототип у 2019 році. Хоча пікап має кількох палких шанувальників, він розчарував у продажах і протягом останніх двох років його довелося кілька разів відкликати,
– пишуть у виданні.
Новини про Tesla
Ілон Маск може отримати майже 1 трильйон доларів від Tesla, якщо компанія виконає серію амбіційних цілей, включаючи зростання ринкової капіталізації до 8,5 трильйонів доларів. План компенсацій передбачає 12 етапів виплат на основі досягнення ринкових та операційних показників.
У жовтні продажі авто Tesla в Європі різко скоротилися, з падінням реєстрацій електромобілів на 89% у Швеції та 86% у Данії. Аналітики пов'язують падіння з посиленням конкуренції з боку китайських виробників та негативним ставленням до Ілона Маска через його політичні висловлювання.
Ілон Маск заявив, що роботаксі Tesla їздитимуть без операторів безпеки в Остіні до кінця року, розширюючи автономний сервіс у 8 – 10 штатах до кінця 2025 року.