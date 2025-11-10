Що відомо про звільнення головного розробника Cybertruck?

Сіддхант Авастхі керував розробкою та нарощуванням виробництва Cybertruck, повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис в LinkedIn.

Це рішення було нелегким, особливо з огляду на такий захопливий розвиток на горизонті,

– написав Авастхі.

Він не уточнив, що робитиме далі.

Яка передумови звільнення?

Його рішення відбулося після низки звільнень керівників з Tesla, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Компанія, зіткнувшись із млявим споживчим попитом та втратою ключових стимулів у США, одночасно прагнула нових бізнес-напрямків, пов'язаних з роботаксі та гуманоїдними роботами.

Авасті приєднався до Tesla як стажер у 2017 році, швидко просунувшись по інженерних сходах компанії. З липня він також керував програмою Model 3.

Незграбний та нетрадиційний Cybertruck став громовідводом з тих пір, як головний виконавчий директор Ілон Маск вперше представив прототип у 2019 році. Хоча пікап має кількох палких шанувальників, він розчарував у продажах і протягом останніх двох років його довелося кілька разів відкликати,

– пишуть у виданні.

