У жовтні Tesla показала різке просідання показників у низці європейських країн. Реєстрації електромобілів бренду – що вважаються індикатором продажів – обвалилися на 89% у Швеції, на 86% у Данії, на 50% у Норвегії та на 31% в Іспанії. При цьому загальний ринок електрокарів у Європі зріс на 119%, що підкреслює масштаб проблеми. Продажі Tesla падають у Швеції та Нідерландах уже кілька місяців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Чому продажі Tesla падають у Європі?

Втім, не всі ринки виявилися провальними для компанії. У Франції зафіксували зростання приблизно на 2,4%. Також варто згадати, що у вересні ситуація виглядала позитивнішою – тоді Tesla мала невелике зростання у Норвегії та Іспанії.

Аналітики пов’язують падіння продажів із посиленням конкуренції з боку китайських виробників, які активно просувають нові моделі в Європі. Ще один фактор – негативне ставлення частини аудиторії до Ілона Маска через його політичні висловлювання і втручання в політичні дискусії у США та Європі. Зокрема згадують його публічну підтримку ідеї щодо скасування британського парламенту.

Як пише Gizmodo, попри проблеми у Європі, у США ситуація неоднозначна. Після впливу податкових пільг на попит компанія в останньому кварталі показала зростання виручки на 12% рік до року. Водночас операційний прибуток упав приблизно на 40%. Раніше у Q2 продажі на американському ринку знизилися на 13%.

Чому Маск може піти з Tesla?

Рада директорів Tesla попередила акціонерів, що компанія може втратити Ілона Маска, якщо не схвалить його компенсаційний пакет вартістю 1 трильйон доларів.

Голова ради директорів Tesla Робін Денгольм наголосила, що Маск має унікальну здатність розкрити потенціал компанії та зберегти її лідерські позиції на ринку. Вона зазначила, що відмова затвердити компенсаційний пакет може призвести до відходу Маска з посади CEO, що, за її словами, "зменшить вартість компанії та поставить під загрозу її майбутнє".