В октябре Tesla показала резкое проседание показателей в ряде европейских стран. Регистрации электромобилей бренда – считающиеся индикатором продаж – обвалились на 89% в Швеции, на 86% в Дании, на 50% в Норвегии и на 31% в Испании. При этом общий рынок электрокаров в Европе вырос на 119%, что подчеркивает масштаб проблемы. Продажи Tesla падают в Швеции и Нидерландах уже несколько месяцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему продажи Tesla падают в Европе?

Впрочем, не все рынки оказались провальными для компании. Во Франции зафиксировали рост примерно на 2,4%. Также стоит вспомнить, что в сентябре ситуация выглядела позитивной – тогда Tesla имела небольшой рост в Норвегии и Испании.

Аналитики связывают падение продаж с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, которые активно продвигают новые модели в Европе. Еще один фактор – негативное отношение части аудитории к Илону Маску из-за его политических высказываний и вмешательства в политические дискуссии в США и Европе. В частности вспоминают его публичную поддержку идеи об отмене британского парламента.

Как пишет Gizmodo, несмотря на проблемы в Европе, в США ситуация неоднозначная. После влияния налоговых льгот на спрос компания в последнем квартале показала рост выручки на 12% год к году. В то же время операционная прибыль упала примерно на 40%. Ранее в Q2 продажи на американском рынке снизились на 13%.

Почему Маск может уйти из Tesla?

Совет директоров Tesla предупредил акционеров, что компания может потерять Илона Маска, если не одобрит его компенсационный пакет стоимостью 1 триллион долларов.

Председатель совета директоров Tesla Робин Денгольм отметила, что Маск имеет уникальную способность раскрыть потенциал компании и сохранить ее лидерские позиции на рынке. Она отметила, что отказ утвердить компенсационный пакет может привести к уходу Маска с должности CEO, что, по ее словам, "уменьшит стоимость компании и поставит под угрозу ее будущее".