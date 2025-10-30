Что случилось?

Вечером 19 октября 2025 года ветеринар Эндрю Мелвилл-Смит вместе с женой ехал в своем новом электромобиле Tesla Model Y по шоссе в Южной Австралии. Супруги слушали подкаст, доверив управление системе полного автопилота (FSD), которая вела машину со скоростью 110 километров в час в полной темноте. Вдруг раздался мощный взрыв, который оглушил пассажиров, пишет 24 Канал со ссылкой на Autoevolution.

Смотрите также Метеороид размером с микроволновку пролетел вплотную с Землей

Весь салон автомобиля заполнился обломками стекла и белым дымом, появился запах горелого материала. По словам водителя, первой мыслью было то, что они попали в аварию. Однако он с удивлением заметил, что автомобиль не потерял управление. Система FSD продолжила стабильно двигаться по заданному маршруту, будто и не знала, что что-то произошло.

По мнению владельца, это спасло их от опасных последствий: если бы управление было на нем, он мог бы запаниковать и потерять управление, слишком резко съехав на обочину или врезавшись во что-то.



Обломки внутри автомобиля / Фото Whyalla Veterinary Clinic / Dr. Andrew Melville-Smith

Как FSD помог спасти ситуацию?

Существует несколько ключевых особенностей Tesla FSD, которые, вероятно, позволили избежать аварии:

Мгновенная обработка данных и микрокорректировка. Даже если от удара автомобиль немного изменил траекторию, система FSD способна обнаружить это отклонение за доли секунды и немедленно скорректировать курс. Она работает в тесной интеграции с системой стабилизации, делая тысячи микроскопических корректировок в минуту, чтобы удерживать автомобиль на заданной траектории. Реакция человека намного медленнее.

Избыточность сенсоров. Tesla FSD использует целый комплекс камер, расположенных по периметру автомобиля, а не только ту, что находится за лобовым стеклом. Даже если основная камера была ослеплена вспышкой, повреждена или ее обзор был бы заблокирован обломками, боковые и задние камеры продолжали "видеть" дорожную разметку и окружение. Это позволило системе не терять ориентацию в пространстве и продолжать движение в своей полосе.

Соблюдение приоритетной задачи. Основная задача автопилота на шоссе – удерживать полосу движения и заданную скорость. Сам по себе звук взрыва или удар по стеклу не является для системы сигналом, требующим немедленного изменения поведения (в отличие от, например, внезапного препятствия впереди). Поскольку других угроз на дороге не было, автопилот логично продолжил выполнять свою основную функцию – стабильно вести автомобиль прямо.

По сути, автопилот выиграл в этой ситуации благодаря тому, что он является машиной. Он не растерялся, не испугался и продолжил выполнять свою программу, тогда как для любого водителя такой инцидент стал бы экстремальным шоком, что с высокой вероятностью привел бы к потере управления.

Какие последствия?

Остановившись, супруги осмотрели повреждения:

На лобовом стекле виднелся небольшой кратер.

Стекло вокруг него расплавилось, а затем снова застыло, оставаясь теплым на ощупь.

Эта вторая деталь стала ключевой в понимании причин, ведь для плавления автомобильного стекла нужна температура более 1500 градусов. Обычный камень, вылетевший из-под колес другой машины, не мог бы вызвать такой эффект. Зато метеоры, которые проходят сквозь атмосферу, могут разогреваться до 1650 или даже до 1800 градусов, по данным HowStuffWorks.

Полиция также быстро отвергла версии о шаре или другом земном объекте.



Большой кратер остался на переднем стекле / Фото Whyalla Veterinary Clinic / Dr. Andrew Melville-Smith

Сам неизвестный объект найти не удалось. Эндрю Мелвилл-Смит впоследствии рассказал на сайте собственной клиники Whyalla Veterinary Clinic, что обратился в Музей Южной Австралии, специалисты которого занимаются исследованием метеоритов. Геолог Киран Мини, сперва отнесясь к рассказу скептически, после изучения фотографий повреждений признал, что объяснить такой значительный нагрев земными причинами крайне сложно.

Что дальше?

Теперь ученые планируют тщательно исследовать лобовое стекло на наличие космических частиц, что может занять несколько недель или даже месяцев.

В то же время некоторые эксперты имеют сомнения. Профессор астрофизики из Университета Южного Квинсленда отметил, что падению метеорита должна была предшествовать яркая вспышка в небе, о которой никто не сообщал, сообщило ABC Australia.

Если гипотеза подтвердится, это станет первым в истории задокументированным случаем столкновения метеорита с движущимся автомобилем. Вероятность такого события оценивается как один к миллиарду.

Напомним, ранее был зафиксирован случай падения метеора там, где за несколько минут до того стоял человек. Считается, что это может быть первый случай, когда звук и изображение удара метеорита были записаны на камеру.