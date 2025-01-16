Повезло

Видео, которое было опубликовано в соцсети X, показывает событие, что, судя по всему, произошло где-то летом. Владелец дома на острове Принца Эдуарда говорит, что отдыхал у входной двери, а потом отошел, чтобы выгулять собак. Через несколько минут на этом же самом месте что-то врезалось в землю, выложенную плиткой, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC.

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Меня шокирует то, что я стоял прямо здесь за несколько минут до этого удара. Если бы я это застал, то, наверное, стоял бы прямо там.,, Меня бы, наверное, разорвало пополам,

– говорит Джо Велайдум.

Момент падения метеора: видео

В комментариях к публикации автор говорит, что ссылается на "экспертный анализ", когда утверждает, что это был именно метеорит, а не что-то другое, запущенное человеком. Между тем CBC News говорит, что ученые, которые занимались этим вопросом, считают, что это может быть первый случай, когда звук и изображение удара метеорита были записаны.

Это то, чего мы не слышали когда-либо ранее. С научной точки зрения, это что-то новое,

– говорит Крис Герд, куратор коллекции метеоритов Университета Альберты.

Когда Велайдум вернулся домой после прогулки, он обнаружил неизвестные обломки и сам след удара, а затем пошел проверять запись камеры. Друг подсказал ему, что этот объект мог быть метеоритом, поэтому он начал собирать образцы обломков. Некоторые из них он отправил Герду в Эдмонтон.



Крис Герд, куратор коллекции метеоритов Университета Альберты, держит в руке один из обломков метеорита. Он говорит, что это "первый и единственный метеорит, когда-либо найденный на острове" Принца Эдуарда / Фото Travis McEwan/CBC

Изучив фотографии обломков, Герд подтвердил, что находка действительно была метеоритом. По странному стечению обстоятельств он планировал семейную поездку на остров Принца Эдуарда всего через 10 дней после падения. Так что теперь эта поездка включала в себя посещение дома Джо Велайдума, чтобы проверить место, где упал метеорит.

В целом им обоим удалось собрать около 95 граммов обломков. Анализ подтвердил, что образцы принадлежат к обычному хондриту – самого распространенного типа космических камней, которые падают на нашу планету.

Камень, который упал рядом с домом Велайдума, вероятно, двигался со скоростью не менее 200 километров в час в момент удара. Метеориты обычно входят в атмосферу со скоростью около 60 000 километров в час, но затем замедляются из-за сопротивления атмосферы.