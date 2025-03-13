Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Над Киевом заметили неизвестный объект

Незадолго до полуночи жители Киева заметили в небе неизвестный объект: видео пролета небесного тела быстро распространились по сети.

В частности телеграм-канал Alpha Centauri утверждает, что речь идет о падении метеорита.

В это время жители столицы также услышали взрыв, который прозвучал до объявления воздушной тревоги в городе. Официальных комментариев относительно инцидента пока нет: неизвестно, был ли взрыв связан с объектом, который киевляне увидели в небе.

Над Киевом пролетел неизвестный объект: смотрите видео

В то же время, по данным СМИ, в Соломенском районе взорвалась военная машина. По предварительной информации, речь идет о поджоге.

Вероятно, именно этот взрыв могли слышать жители правого берега Киева, а пролет метеора просто совпал во времени.

Что киевляне видели в небе: смотрите видео