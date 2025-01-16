Пощастило

Відео, яке було опубліковано в соцмережі X, показує подію, що, судячи з усього, відбулася десь улітку. Власник будинку на острові Принца Едуарда каже, що відпочивав біля вхідних дверей, а потім відійшов, щоб вигуляти собак. За кілька хвилин на цьому ж самому місці щось врізалося в землю, викладену плиткою, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBC.

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Мене шокує те, що я стояв прямо тут за кілька хвилин до цього удару. Якби я це застав, то, мабуть, стояв би прямо там. Мене б, напевно, розірвало навпіл,

– каже Джо Велайдум.

Момент падіння метеора: відео

У коментарях до публікації автор каже, що посилається на "експертний аналіз", коли стверджує, що це був саме метеорит, а не щось інше, запущене людиною. Тим часом CBC News каже, що вчені, які займалися цим питанням, вважають, що це може бути перший випадок, коли звук і зображення удару метеорита були записані.

Це те, чого ми не чули коли-небудь раніше. З наукового погляду, це щось нове,

– каже Кріс Герд, куратор колекції метеоритів Університету Альберти.

Коли Велайдум повернувся додому після прогулянки, він виявив невідомі уламки і сам слід удару, а потім пішов перевіряти запис камери. Друг підказав йому, що цей об'єкт міг бути метеоритом, тож він почав збирати зразки уламків. Деякі з них він відправив Герду в Едмонтон.



Кріс Герд, куратор колекції метеоритів Університету Альберти, тримає в руці один з уламків метеорита. Він каже, що це "перший і єдиний метеорит, коли-небудь знайдений на острові" Принца Едуарда / Фото Travis McEwan/CBC

Вивчивши фотографії уламків, Герд підтвердив, що знахідка дійсно була метеоритом. За дивним збігом обставин він планував сімейну поїздку на острів Принца Едуарда всього через 10 днів після падіння. Тож тепер ця поїздка включала в себе відвідування будинку Джо Велайдума, щоб перевірити місце, де впав метеорит.

Загалом їм обом вдалося зібрати близько 95 грамів уламків. Аналіз підтвердив, що зразки належать до звичайного хондриту – найпоширенішого типу космічного каміння, яке падає на нашу планету.

Камінь, який упав поряд із будинком Велайдума, ймовірно, рухався зі швидкістю щонайменше 200 кілометрів на годину в момент удару. Метеорити зазвичай входять в атмосферу зі швидкістю близько 60 000 кілометрів на годину, але потім сповільнюються через спротив атмосфери.