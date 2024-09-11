Яскравий спалах

Домінік хотів сфотографувати ядро нашої галактики 2 вересня, але камера на МКС частково захоплювала й планету. Усе й сталося в той момент, коли станція пролітала над Єгиптом.

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Учора я показав це кільком друзям, щоб дізнатися, що вони думають. Вони обидва вирішили, що це був метеор, який вибухнув в атмосфері – досить яскравий метеор, який називається болід,

– написав Домінік у своєму твіті.

Астронавт поділився двома версіями відеозапису. У його початковому дописі хронометраж був сповільнений до одного кадра в секунду, що дає змогу більш детально розглянути швидкоплинний метеор, який пролітав небом, а потім вибухнув. У коментарях він поділився швидшою версією, в якій об'єкт з'являється лише вкрай коротким спалахом у верхньому правому куті кадру.

Враховуючи виняткову яскравість метеора, його вважають болідом — великим метеором, який вибухає в атмосфері Землі з силою, достатньою для створення звукового буму. Цей тип метеорів може тривати кілька секунд, або навіть хвилин, і створювати яскраве сяйво по всьому небу, яке затьмарює зірки та місяць.

Чому він зелений

Колір світіння метеорів залежить від їхнього хімічного складу, а також швидкості й газів, які переважають у земній атмосфері на тій висоті, де згорів об'єкт. Зелені метеори не є рідкісними – їхній колір зумовлений горінням магнію. Цей же елемент за певних умов продукує також і синє світіння.

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Це не перші вдалі знімки Меттью Домініка

Домінік був плідним фотографом під час свого перебування на борту МКС у складі екіпажу SpaceX Crew-8. Астронавт NASA та пілот-випробувач ВМС США, він зафіксував на камеру полярні сяйва, кілька метеорів, що вибухнули над Землею, та багато інших подій та об'єктів під час свого перебування в орбітальній лабораторії.