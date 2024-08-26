Як це було

Астроном з обсерваторії Цинциннаті Вес Райл підтвердив, що люди дійсно бачили метеор. Він зіткнувся з земною атмосферою на величезній швидкості, розігрівся й майже миттєво згорів, засвітившись яскравим світлом.

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У цьому випадку виглядає так, ніби він трохи розпався, коли спускався, що призвело до спалаху, коли він проходив крізь атмосферу,

– каже Райл.

Відео нижче було знято в Бербанку, штат Огайо.

Метеор можна помітити в кадрі праворуч: відео

Наступні кадри, зняті також домашньою камерою спостереження, надійшли з Кентуккі, але джерела не називають конкретне місто:

Метеор у небі Кентуккі: відео

Більшість повідомлень надійшло з Огайо і Кентуккі, але були повідомлення також із Джорджії, Північної Кароліни і Міссурі.

Як можна побачити, метеор промайнув у небі лише на кілька секунд і виглядав яскраво-зеленим. Колір світіння залежить від хімічного складу космічного гостя, а також його швидкості й газів, які переважають у земній атмосфері на тій висоті, де згорів об'єкт. Зелені метеори не є рідкісними – їхній колір зумовлений горінням магнію. Цей же елемент продукує також і синє світіння.

Залізо дає жовтий колір, кальцій – фіолетовий, азот і кисень – червоний, натрій – може створювати яскравий оранжево-жовтий колір.

Станом на 9 ранку п'ятниці Американське метеорне товариство отримало 177 повідомлень від очевидців. Райл каже, що вчені зможуть оцінити розмір об'єкта на основі відео, але навіть яскраві вогняні кулі зазвичай невеликі за розміром, схожі на баскетбольний м'яч.