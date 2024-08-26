Как это было

Астроном из обсерватории Цинциннати Уэс Райл подтвердил, что люди действительно видели метеор. Он столкнулся с земной атмосферой на огромной скорости, разогрелся и почти мгновенно сгорел, засветившись ярким светом.

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В этом случае выглядит так, будто он немного распался, когда спускался, что привело к вспышке, когда он проходил сквозь атмосферу,

– говорит Райл.

Видео ниже было снято в Бербанке, штат Огайо.

Метеор можно заметить в кадре справа: видео

Следующие кадры, сняты также домашней камерой наблюдения, поступили из Кентукки, но источники не называют конкретный город:

Метеор в небе Кентукки: видео

Большинство сообщений поступило из Огайо и Кентукки, но были сообщения также из Джорджии, Северной Каролины и Миссури.

Как можно увидеть, метеор промелькнул в небе лишь на несколько секунд и выглядел ярко-зеленым. Цвет свечения зависит от химического состава космического гостя, а также его скорости и газов, которые преобладают в земной атмосфере на той высоте, где сгорел объект. Зеленые метеоры не являются редкими – их цвет обусловлен горением магния. Этот же элемент продуцирует также и синее свечение.

Железо дает желтый цвет, кальций – фиолетовый, азот и кислород – красный, натрий – может создавать яркий оранжево-желтый цвет.

По состоянию на 9 утра пятницы Американское метеорное общество получило 177 сообщений от очевидцев. Райл говорит, что ученые смогут оценить размер объекта на основе видео, но даже яркие огненные шары обычно небольшие по размеру, похожи на баскетбольный мяч.