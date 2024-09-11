Яркая вспышка

Доминик хотел сфотографировать ядро нашей галактики 2 сентября, но камера на МКС частично захватывала и планету. Все и произошло в тот момент, когда станция пролетала над Египтом.

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Вчера я показал это нескольким друзьям, чтобы узнать, что они думают. Они оба решили, что это был метеор, который взорвался в атмосфере – довольно яркий метеор, который называется болид,

– написал Доминик в своем твите.

Астронавт поделился двумя версиями видеозаписи. В его первоначальном посте хронометраж был замедлен до одного кадра в секунду, что позволяет более детально рассмотреть мимолетный метеор, который пролетал по небу, а затем взорвался. В комментариях он поделился более быстрой версией, в которой объект появляется лишь крайне короткой вспышкой в верхнем правом углу кадра.

Учитывая исключительную яркость метеора, его считают болидом - большим метеором, который взрывается в атмосфере Земли с силой, достаточной для создания звукового бума. Этот тип метеоров может длиться несколько секунд, или даже минут, и создавать яркое сияние по всему небу, которое затмевает звезды и луну.

Почему он зеленый

Цвет свечения метеоров зависит от их химического состава, а также скорости и газов, которые преобладают в земной атмосфере на той высоте, где сгорел объект. Зеленые метеоры не являются редкими – их цвет обусловлен горением магния. Этот же элемент при определенных условиях производит также и синее свечение.

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Это не первые удачные снимки Мэттью Доминика

Доминик был плодотворным фотографом во время своего пребывания на борту МКС в составе экипажа SpaceX Crew-8. Астронавт NASA и пилот-испытатель ВМС США, он зафиксировал на камеру полярные сияния, несколько метеоров, взорвавшихся над Землей, и много других событий и объектов во время своего пребывания в орбитальной лаборатории.