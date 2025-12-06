Что известно о Геминидах в 2025 году?

Ежегодный метеорный поток Геминиды активен с 4 до 17 декабря, но главное действие разворачивается в ночь с 13 на 14 декабря. В 2025 году во время максимума поток может давать до 150 метеоров в час в условиях темного неба, причем интенсивное "окно" продлится около 10 – 12 часов, пишет 24 Канал.

По расчетам, широкое плато максимума начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву 13 декабря и продлится до около 14:00 по Киеву 14 декабря. Это означает, что наблюдателям не нужно угадывать единственный момент – шансов увидеть много метеоров будет немало.

В Северном полушарии радиант потока (точка, из которой, как представляется, вылетают метеоры) расположен в созвездии Близнецов вблизи ярких звезд Кастор и Поллукс, пишет Star Walk.

В Украине 6 декабря эту точку можно будет наблюдать на северо-востоке уже после 17:30, а 13 декабря – в 17:05.

Самой высокой точки в небе радиант достигает примерно в 2 часа ночи. Именно тогда поток обычно выглядит самым сильным.

В Южном полушарии условия скромнее: радиант появляется только около полуночи, поэтому лучшее время для наблюдений там – с полуночи до предрассветных часов, также с максимумом вблизи 2 часов ночи по местному времени.

Нам повезет, но не сейчас

Серьезным преимуществом Геминидов 2025 года станет небосвод почти без лунного сияния. Во время максимума Луна будет в фазе убывающего серпа с освещенностью около 27 – 28% и появится над горизонтом лишь около 2:35 по Киеву.

Но 6 декабря ситуация совсем другая. В этот день мы все еще будем наблюдать Суперлуние в полной фазе, поэтому его яркий свет будет препятствовать созерцанию метеоров, особенно слабых. Луна восходит в 16:30 и прячется только в 10 утра. Поэтому найти нормальную точку для наблюдений будет непросто, учитывая, что Луна находится на небе очень близко к радианту и вам фактически надо смотреть в одну и ту же сторону.



Так будет выглядеть небо 6 декабря в полночь / Скриншот 24 Канала

Откуда происходят Геминиды?

Геминиды отличаются среди других метеорных потоков не только мощностью, но и природой. Его метеоры обычно яркие, сравнительно медленные и часто имеют разные оттенки. Их многоцветность связана с примесями натрия, кальция и других металлов в частицах потока – тот же физический эффект используют в фейерверках для создания цветных вспышек. Еще одна особенность – происхождения: в отличие от большинства известных метеорных потоков, образующихся из остатков комет, Геминиды связаны с астероидом 3200 Фаэтон.

3200 Фаэтон – это голубоватый каменистый объект диаметром примерно 5,8 – 8 6 километров, названный в честь героя сына бога Солнца Гелиоса из древнегреческого мифа. Астероид имеет вытянутую орбиту, похожую на орбиты некоторых комет, и совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 1,4 года. Двигаясь по такой траектории, Фаэтон оставляет за собой поток обломков, которые, входя в атмосферу Земли, превращаются в знакомые нам Геминиды. Несмотря на сходство орбиты с кометной, у него нет характерного пылевого или газового хвоста, поэтому объект классифицируют именно как астероид.

Как увидеть Геминиды?

Чтобы увидеть максимум метеоров, нужно прежде всего выбрать место как можно дальше от искусственного освещения, пишет Live Science. Глазам нужно около 20 минут, чтобы привыкнуть к темноте, поэтому желательно не пользоваться яркими экранами, в частности не включать смартфон.

Специальная оптика не нужна: бинокли и телескопы сужают поле зрения, тогда как метеоры могут появиться где угодно над головой.

Что будет дальше?

Геминиды – не единственный декабрьский поток. После 17 декабря их активность быстро падает, но в тот же вечер начинается менее мощный метеорный дождь Урсиды. Он достигает максимума в ночь с 21 на 22 декабря и может дать ориентировочно до 10 метеоров в час. Несмотря на меньшую интенсивность, Урсиды имеют свое преимущество: их пик придется на абсолютно темное небо новолуния. Вместе Геминиды и Урсиды образуют последовательную пару декабрьских наблюдений, которыми удобно завершить год для всех, кто интересуется ночным небом.

Стоит помнить, что во время ночи максимума не все вспышки будут принадлежать потоку Геминид. Часть метеоров являются случайными, так называемыми спорадическими, а некоторые связаны с другими слабыми декабрьскими потоками, которые видно на скриншоте выше. Однако даже с этим "фоном" Геминиды 2025 года останутся самым продуктивным и надежным звездопадом конца года, особенно учитывая темное небо и удобный широкий максимум.