Руководитель направления ИИ в Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что компания стремится к "настоящей самодостаточности" в сфере искусственного интеллекта – то есть создает собственные передовые модели и постепенно уменьшает зависимость от OpenAI. После просмотра партнерства осенью Microsoft активнее инвестирует в собственные фундаментальные модели, инфраструктуру с гигантскими вычислительными мощностями и команды разработчиков. Хотя корпорация сохраняет долю в OpenAI и имеет доступ к ее технологиям до 2032 года., она также диверсифицирует ставки, в частности, через инвестиции в Anthropic и Mistral AI, и планирует запуск своих моделей уже в этом году.

Сулейман прогнозирует, что в течение 12– 18 месяцев большинство задач "белых воротничков" – от юристов до маркетологов – могут быть автоматизированы ИИ-агентами, которые со временем будут работать все более автономно. Несмотря на конкуренцию со стороны OpenAI, Anthropic и Google, а также беспокойство инвесторов из-за рекордных капитальных затрат (Microsoft планирует потратить до 140 миллиардов долларов этого фингода), компания делает ставку на долговременную отдачу. Отдельный фокус – медицина. Поэтому Microsoft продвигает идею "гуманистической сверхинтеллектуальности"– то есть мощных, но контролируемых человеком систем, в частности, для помощи перегруженным системам здравоохранения.

Чтобы выяснить, как это повлияет на украинский бизнес, 24 Канал поговорил с представителями 10 украинских компаний– от ИИ и облачного бизнеса до логистики и PR.

Может ли искусственный интеллект заменить работников за 1 – 2 года?

Дмитрий Софина, CEO R&D Center WINSTARS.AI рассказал, что, по его мнению, в течение 1 – 2 лет ИИ существенно автоматизирует рутинную часть офисной работы, но не заменит профессию полностью. Для Украины это особенно актуально из-за дефицита кадров, ведь ИИ становится инструментом поддержания производительности.

Сергей Колесниченко, операционный директор Ucloud, руководитель проектов ИИ, добавляет, что искусственный интеллект за 1– 2 года не сможет автоматизировать часть офисной работы в облачной отрасли.

На сегодняшний день эта угроза вообще неактуальна в мире. Человек по своей природе должен принимать (и принимает) решения в условиях нехватки входящих данных, как следствие – принятие правильных решений человеком является процессом, имеющий определенную вероятность. Принятие решений ИИ – это статистический процесс, который преимущественно учитывает входящие данные, доступные во время принятия решения, и уже существующие алгоритмы их обработки, или предположение по возможным алгоритмам их обработки. В результате условия, в которых выполняет задачи человек и ИИ, существенно отличаются, и области, где эффективен человек, а где является эффективным ИИ, значительным образом не пересекаются,

– говорит Колесниченко.

По его словам, кроме того, ИИ не имеет понимания окружающей среды и незапрограммированных механизмов получения обратной связи из реального мира. Поэтому искусственный интеллект смотрит на мир или глазами того, кто этот мир описывает, или с помощью датчиков, которые подключены к системе человеком. Соответственно, человек будет долго оставаться мостиком между реальным миром и данными, которые обрабатываются с помощью ИИ.

Виталий Опанасюк, доцент кафедры экономики Киевского международного университета, владелец группы компаний ГРИФФИН говорит, что 1–2 года– это нереальный термин из-за технических ограничений: нехватки серверов и вычислительной мощности.

Однако со стремительным повышением эффективности обработки информации ИИ использует все меньше энергии, воды и других ресурсов Уже давно рассчитана дата технологической сингулярности Курцвейлом – 2040–2045 год. С этого момента технологии будут создавать новые технологии, совершенно непонятные для людей. Также футурологи прогнозируют, что в 2030–2036 годах ИИ в прикладном смысле станет умнее, тактичнее, деликатнее, психологически комфортнее для общения,

– объясняет Опанасюк.

В то же время, есть большой шанс на деградацию ИИ из-за общения со слишком широким кругом человечества – "не со специалистами, а со всеми". Это, по мнению Опанасюка, уже сейчас приносит ошибки, распространенные мифы и т.д.

Главное, что люди, менеджеры, коллектив, как и вся компания, растут и изменяются вместе, рядом с руководителями. И мы ценим верность, гордимся изменениями, ростом. Нам, людям, хороший менеджер рядом, выросший в компании, – это лекарство, это смысл жизни. Это энергия владельца, руководителя. ИИ не заменит эти тонкие вещи. ИИ будет прикладным инструментом у тех, кому мы доверяем,

– добавляет он.

Руслан Близнец, партнер по прикладному ИИ tickets.ua замечает, что изобретение банкомата не оставило без работы сотрудников банковского сектора, а Excel – бухгалтеров. И причина проста: Excel не несет ответственности за налоговую декларацию.

Руслан Близнец партнер по прикладному ИИ tickets.ua Так же и ИИ – он не имеет субъектности, не подписывает документы и не отвечает за результат. А бизнесу нужен кто-то, кто отвечает. Второе, что следует помнить: ИИ не начинает работать сам. Первый промпт всегда принадлежит человеку. Кто-то должен поставить задачу, оценить результат, встроить решение в процесс. Поэтому потенциал к автоматизации – это не потенциал к сокращению, а потенциал к созданию новых ролей: тех, кто эту автоматизацию проектирует, внедряет, контролирует. Мы уже видим, как появляются позиции, которых 5 лет назад не было.

Марина Трепова, СЕО IPSM, консалтинговой компании в сфере закупок, советует разделить понятие автоматизации и искусственного интеллекта в своей области – сфере закупок.

ИИ помогает заменить часть рутинной работы, которую сейчас выполняют офисные сотрудники: подготовку договоров, переписку, сбор информации о поставщиках. Однако я не вижу, что за 1–2 года ИИ полностью заменит офисную работу. Этот процесс будет двигаться постепенно,

– говорит Трепова.

Для автоматизации, по ее словам, нужно больше времени и усилий, и начинать нужно с оценки бизнес-процессов. Это не все готовы делать.

Мы предлагаем услугу автоматизации закупок совместно с нашим технологическим партнером, но переговоры идут долго, а когда в компании понимают, сколько подготовительной работы нужно сделать – часто откладывают это на потом. Однако, выиграют, конечно, те, кто внедрит автоматизацию первым, ведь это даст конкурентное преимущество. Для Украины внедрение этих технологий – не угроза, а очень хорошая возможность. На фоне дефицита кадров, какой мы сейчас имеем, ИИ и автоматизация – это именно те инструменты, которые помогут и каждой конкретной компании, и экономике в целом продолжать расти,

– говорит Марина Трепова.

Антон Грицаенко, Head of AI, Research & Development в международной почтово-логистической компании Meest China, отсылает к Мустафе Сулейману из Microsoft – так же как он, в компании видят, что часть офисной работы так называемых белых воротничков может автоматизировать ИИ.

Антон Грицаенко Head of AI, Research & Development в международной почтовой– логистической компании Meest China Мы рассматриваем это как возможность, особенно актуальную в условиях Украины. Когда часть украинцев уехала, а часть мобилизована для защиты страны, бизнес должен продолжать свою роль в функционировании государства. Объемы работы растут, нагрузка на работников увеличивается, и именно поэтому часть работы мы должны передавать ИИ, чтобы снять эту нагрузку и позволить людям выполнять задачи, которые пока недоступны алгоритмам.

Ольга Гуртовая, доцент НаУКМА, ментор, спикер и лид-тренер проектов Дия.Бизнес, совладелица компании "Глобал Маркетинг Проект" замечает, что говорить о массовом использовании ИИ во всех типах бизнесов и внедрении обучения – рано. Ведь не все руководители бизнесов сейчас готовы вкладываться в обучение искусственному интеллекту и, собственно, внедрять это в командах, особенно когда в коллективе есть старшие люди, непричастные к технологиям.

К тому же, нет массового обучения использованию искусственного интеллекта. Да, есть бесплатные и платные ресурсы, но это тоже требует вложений времени и инвестиций в сервисы и перестройки процессов.

Новейший центр обработки данных для ИИ Microsoft в штате Висконсин / Фото Microsoft

Петр Билык, руководитель ИИ-практики Юскутум, подчеркивает, что украинские компании живут в реальности, где каждый второй специалист – или мобилизованный, или за границей, или не имеет нужных навыков для занятия должности. Поэтому для них автоматизация не опасна, а является спасательным кругом в современных условиях полномасштабной войны.

Петр Билык руководитель ИИ-практики Юскутум Парадокс состоит в том, что Украина оказалась в специфической позиции: ИИ-революция здесь меньше "уничтожает" рабочие места, чем пытается заполнить уже пустые. В то же время мы наблюдаем, что наибольший эффект использования ИИ связан с доменной экспертизой. То есть если у человека есть экспертиза и опыт, с помощью правильных навыков работы с ИИ этот человек может быть более продуктивным, так как уменьшается время взаимодействия, итераций и получение результата, который хочет получить специалист. В то же время, для младших специалистов искусственный интеллект может значительно повысить стартовые навыки и компенсировать отсутствующие знания. Но у таких специалистов есть большой соблазн слишком доверять системам ИИ, ведь они демонстрируют правдоподобный результат, а у младших специалистов еще нет опыта по его верификации. Поэтому важно уделять большое время обучению специалистов, чтобы они выросли в экспертов.

Учредитель и СЕО компаний MK:translations и Localica Юлия Венцковская считает реалистичным сценарий в 1–2 года.

Мы видим уже сейчас, как рутинные вещи передают машине, и она делает это быстро. В конце концов, переводчики используют CAT-tools не один год, и это не вызывает ни у кого негодования. Но всегда есть "но". Мы проводили в команде эксперименты и тестировали разные модели на реальных документах и результат был... не очень вдохновляющим. "Неплохой" в переводе явление неприемлемое, поэтому в переводе мы почти не используем LLM и агентов,

– рассказывает Юлия.

Когда речь идет об операционной деятельности, нет роскоши ждать, говорит Венцковская. Ведь люди уехали, пошли в армию, рынок труда сжался. Поэтому ИИ для многих стал спасательным кругом, а не угрозой. Закрыть все задачи без автоматизации становится почти невозможным.

Александр Скрипченко, директор ООО "Первое репутационное агентство", говорит, что через несколько лет ИИ действительно может заменить часть специалистов, но точно не тех, кто работает со смыслами.

Александр Скрипченко директор ООО "Первое репутационное агентство" Мои наблюдения за коллегами по цеху говорят, что AI, особенно GenAI, имеет все шансы заменить персонал, выполняющий технические операции. Даже те, которые требуют от специалиста активировать собственные специальные когнитивные способности. Это райтеры, информационные аналитики, графические дизайнеры и т.д. Переориентация коммуникационных агентств на "машинный мозг" будет происходить постепенно в течение 3–5 лет. Это так называемая фаза адаптации через тестирование методом проб и ошибок, то есть наугад.



Несмотря на это, искусственный интеллект не компенсирует креаторов смыслов и ментальных образов, социальных инженеров, которые проектируют влияние на сознание и поведенческие паттерны разных социальных групп по заказу клиентов, да, наверное, модераторов событий, без физического присутствия которых на публичном мероприятии никак.

Сокращение работников или компенсация дефицита – что выбирает бизнес?

Актуальным вопросом для Украины является то, рассматривать ли ИИ как инструмент компенсации дефицита специалистов (из-за мобилизации, миграции, демографических изменений), или наоборот – как фактор потенциального сокращения рабочих мест?

По мнению Дмитрия Софины, в наших реалиях ИИ скорее компенсирует нехватку специалистов, чем приведет к массовым сокращениям. Алгоритмам в WINSTARS.AI передают аналитику, документооборот и поддержку клиентов, а людям остаются решения, ответственность и креатив

Колесниченко из Ucloud говорит, что компания не рассматривает ИИ как инструмент компенсации дефицита кадров или фактор сокращения рабочих мест. Кадровый кризис, по его мнению, будет только усиливаться и искать магическую кнопку решения кадровых проблем за счет ИИ нет никакого смысла.

ИИ – это набор инструментов, усиливающий уже имеющегося человека, который выполняет задачу, а не заменяет ее. ИИ дает возможность работать с большими объемами уже накопленных данных, искать повторяемость в этих данных, а также зависимости между входящими и исходящими данными,

– отмечает он.

Опанасюк из ГРИФФИН говорит, что уже сейчас менеджеры разных департаментов пользуются ИИ для поиска информации, обработки, сравнения, наработки решений и т.п. Однако дефицит – это фактор для изменений и роста, а не для смены дефицита персонала. Персонал, который сейчас в дефиците, на 80–90% – линейный, технический персонал операционных вертикалей.

Этот дефицит искусственным интеллектом не заменить. Роботами – да. Но до этого далеко.

Близнец из tickets.ua согласен с тем, что ИИ для украинского рынка – это вообще отдельная история. Ведь у нас хронический дефицит кадров и "угроза массовых сокращений из-за ИИ" – это проблемы, которые не могут существовать одновременно. По его мнению, если бизнесу не хватает людей – кого именно ИИ должен оставить без работы? Бизнес стоит перед вопросом, как использовать возможности ИИ для развития. И в этом контексте искусственный интеллект уже не угрожает рабочим местам, а является способом выжить и расти в условиях, когда людей физически меньше, чем нужно.

И главное: ни один здоровый бизнес не ставит своей целью "сократить людей". Цель – развиваться. Если технология позволяет той же команде из десяти человек делать работу, на которую раньше нужно было двадцать, – это не значит, что десятерых уволят. Это значит, что бизнес возьмет новые проекты, выйдет на новые рынки, вырастет. Так работала каждая волна автоматизации до этого – и эта не будет исключением,

– объяснил Близнец.

Следует также учитывать, кто именно делает самые громкие прогнозы о "замене белых воротничков", говорит представитель tickets.ua. По его словам, обычно это руководители компаний, продающих ИИ-решения. Это не значит, что они ошибаются, – но это значит, что у них есть прямой коммерческий интерес в том, чтобы рынок поверил: без ИИ вы отстанете. Это следует иметь в виду, оценивая следующие заявления.

Подводный центр обработки данных для ИИ в Китае / Фото Shanghai Hailanyun Technology

Марина Трепова добавляет, что исходя из того, что она видит у клиентов, ИИ – это не тренд на сокращение рабочих мест. Это тренд по замене функций.

Алгоритмам мы готовы отдавать все то, что сейчас выполняется вручную: подготовку документации, переписку, поиск информации о рынке и поставщиках. Искусственный интеллект забирает на себя эту часть работы, решая проблему нехватки людей,

– рассказывает Трепова.

За людьми же остается фокус на стратегических вопросах. Именно такое распределение позволяет компенсировать дефицит специалистов, поскольку ИИ высвобождает время работников для более сложных и важных задач.

Антон Грицаенко из Meest China говорит, что компания внедряет ИИ как помощь сотрудникам в выполнении рутинных задач, а не как угрозу сокращения. Алгоритмам же передают постоянные ежедневные операции:

ответы на однотипные вопросы;

обработку больших массивов данных;

кейсы по классификации или сегментации;

аналитику и прогнозирование сценариев;

базы знаний для быстрого поиска ответов

За человеком всегда остается принятие решения. Даже когда ИИ выполняет функцию предварительной подготовки аналитики, результат пересматривается человеком, который и принимает окончательное решение.

Антон Грицаенко Head of AI, Research & Development в международной почтово-логистической компании Meest China ИИ для нас – это "добавленный интеллект" или виртуальный сотрудник, что помогает в специализированной сфере. Принципиально за людьми остаются человеческие отношения, эмпатия и построение доверия – здесь ИИ никогда не сможет конкурировать, ведь бизнес строят именно люди.

Ольга Гуртовая добавляет, что ИИ можно частично рассматривать как инструмент компенсации дефицита специалистов. Однако человек должен отвечать за адекватность полученных результатов с помощью ИИ и принимать решение о качестве полученных результатов.

Что можно уже делегировать: повторяющиеся процессы, генерацию идей, перевод и составление базовых писем, разработку воронок продаж, сбор первичной информации в интернете, обработку больших массивов информации и данных, написание кода для программистов. Также можно разбирать проблемы настроек сервисов и составлять базовые шаблоны документов.

Билык из Юскутума делится, что когда только в компании начинали активно внедрять ИИ-инструменты в работу юридической команды, это было любопытство. Однако сегодня это уже необходимость.

Петр Билык Руководитель AI практики Юскутум Мы видим юридические вызовы в связи с персональными данными, интеллектуальной собственностью, вопросами этики и регулирования при внедрении искусственного интеллекта. Поэтому в 2023 году была создана первая в Украине юридическая практика сопровождения проектов по искусственному интеллекту. Пока на рынке труда не хватает квалифицированных юристов, особенно международников. Вакансии месяцами остаются открытыми. И именно в этой реальности ИИ перестал быть трендом, а стал операционным инструментом.

По словам Билыка, это принципиально отличает нашу ситуацию от того, что описывают на Западе. И изменение психологической рамки многое объясняет в том, что сейчас в Украине отсутствует специальное регулирование, а украинский бизнес – проактивнее во внедрении новых подходов, в том числе и ИИ.

В то же время Юлия Венцковская объясняет, что машине можно делегировать первый черновой вариант нехудожественного текста, но принцип "человека в цикле" и "четырех глаз" установлен не только в его компании – это международный стандарт. Так что, все, где есть контекст, культурные нюансы, юридическая точность и ответственность за результат, должен контролировать человек. Редактор – это не опция, это обязанность компании.

Скрипченко из "Первого репутационного агентства" отмечает, что в условиях дефицита кадров на рынке труда ИИ может стать волшебной палочкой для работодателей. Однако это не касается редких вакансий и высокоинтеллектуальных компетенций уровня виртуоза. С другой стороны, абсолютизация ИИ как альтернативы белым воротничкам и техническим специалистам может повлечь за собой безработицу. Это в свою очередь может породить социальные проблемы и контрдвижения профсоюзного типа.

Фактически то же самое произошло в результате промышленного переворота XVIII– XIX в Европе, США и Японии, когда рабочие машины и механизмы заменили ручной труд. По словам Скрипниченко, история развивается циклически, и в контексте ИИ Украина как часть глобального рынка стоит на пороге критических трансформаций. Поэтому законодателям в сотрудничестве с частным хайтеком уже сейчас целесообразно готовить превентивные изменения в Кодекс законов о труде. В то же время коммуникационщикам пора готовить общественность к неотвратимости экспансии ИИ всех общественных сфер, в частности, занятости населения.

Какую стратегию работы с ИИ выбирает бизнес?

Среди нескольких стратегий работы с ИИ бизнесы могут инвестировать в переквалификацию команды, тестировать собственные ИИ-решения, или же просто выжидать.

Софина говорит, что лучший подход – комбинированный:

переквалификация команд;

внедрение ИИ-инструментов в процессы;

развитие собственных решений там, где есть конкурентное преимущество;

баланс с социальной ответственностью – это прозрачность и инвестиции в людей.

Сергей Колесниченко рассказывает, что Ucloud занимается собственной разработкой и тестирует решения, работающие в закрытых ИТ-периметрах их корпоративных клиентов. Они разрабатывают инструменты, которые будут использоваться бизнесами для выполнения ежедневных задач в условиях достаточного количества данных, доступных для анализа, а также решают академические неприкладные задачи по применению ИИ для лучшего изучения технологий. Имея опыт управления процессами в технологических компаниях, он как руководитель проектов ИИ настаивает, чтобы практическое применение ИИ-инструментов от Ucloud доказывало свою эффективность и имело отражение в финансовых результатах их клиентов.

Опанасюк из ГРИФФИН добавляет, что главная стратегия – обучение. В группе компаний пытаются учиться, учить коллективы, как повысить эффективность за счет ИИ.

Марина Трепова говорит, что большинство компаний в Украине, с которыми она общается (речь о больших и средних бизнесах), уже не ждут– они либо активно задумываются о внедрении ИИ и автоматизации, или уже что-то делают в Украине в этом направлении.

Марина Трепова СЕО IPSM Мы проводим обучение покупателей на тему ИИ и видим безумный спрос в этом направлении. Компании, что задумываются о своем развитии, понимают, что это ускорит их рост, уменьшит нагрузку на работников и заберет рутину. Относительно команды IPSM, то мы сами прошли обучение по ИИ, используем его в ежедневной работе и разрабатываем AI-решения для наших клиентов совместно с технологическим партнером. Наша стратегия и стратегия наших партнеров – это тестирование решений. Бизнес сейчас очень активно пробует разные инструменты. Внедрение ИИ и автоматизации – это процесс, который уже запущен в Украине, и он необходим для поддержания высокой эффективности компаний в нынешних условиях.

Антон Грицаенко приводит такую стратегию Meest China, которая объединяет несколько направлений:

Собственные разработки и партнерство : часть инструментов разрабатывают самостоятельно, но из-за большого количества новых направлений применения ИИ, в будущем видят возможности подключения и внешних инструментов.

: часть инструментов разрабатывают самостоятельно, но из-за большого количества новых направлений применения ИИ, в будущем видят возможности подключения и внешних инструментов. Инвестиции в обучение : активно обучают команду. Год назад топ-менеджмент проходил обучение в одной из крупнейших бизнес-школ Украины, а сотрудники проходят специализированные программы по своим направлениям.

: активно обучают команду. Год назад топ-менеджмент проходил обучение в одной из крупнейших бизнес-школ Украины, а сотрудники проходят специализированные программы по своим направлениям. Культура и адаптация: поскольку создание моделей становится массовым явлением, в компании считают, что каждый сотрудник должен владеть этим новым орудием труда.

Мы балансируем между эффективностью и ответственностью, поддерживая культуру применения ИИ в качестве помощника. При этом человеческие отношения (как внутри команды, так и с партнерами) всегда остаются для нас на первом плане,

– говорит представитель Meest China.

Ольга Гуртовая из "Глобал Маркетинг Проект" говорит, что ее стратегия – вкладываться в обучение свое и команды, делиться успешным опытом с коллегами. Относительно баланса эффективности и ответственности – это может быть определено в стратегических документах и политиках компании, чтобы все сотрудники одинаково понимали этичность и ответственность за использование ИИ в рабочих месяцах.

Билык из Юскутума отмечает, что сегодня собственные ИИ-инструменты выполняют первичный анализ договоров, осуществляют поиск судебной практики, формируют структуру исков и готовят черновики стандартных листов.

То, на что младший юрист раньше тратил часы или дни, система прорабатывает через минуты и дальше уже под контролем юриста проверяется и дорабатывается, в случае необходимости. Это наша ежедневная операционная реальность,

– объясняет он.

Конечно, есть вызовы, о которых не стоит забывать, говорит эксперт. Например, ИИ ошибается, галлюцинирует. В юридическом документе цена ошибки – проигранное дело. Поэтому ни один документ, который создан с помощью ИИ, не выходит без проверки юриста. Это замедляет процесс, но сохраняет качество. Для минимизации этих рисков внутри юридической фирмы производят оценку рисков по методологии HUDERIA. И эту методологию, говорит Билык, помогают имплементировать в компании. Кроме того, совместно с Минцифрой и Экспертным комитетом они выпустили Рекомендации по ответственному использованию искусственного интеллекта для юристов.

Ведь в использовании ИИ есть четкая граница, где стратегия по делу, переговоры с клиентом, судебное представительство, оценка рисков в нестандартных ситуациях остается за людьми. Не потому, что ИИ технически не может что-то подобное. А потому, что юридическая ответственность неделима: ее нельзя делегировать алгоритму, подписать и забыть,

– объясняет Билык.

К тому же, ИИ не заменяет юридическую экспертизу, ценность юриста в возможности решить задачу, проблему клиента. Поэтому Билык говорит, что юридическая профессия будет сильно трансформироваться, многие рутинные задачи могут быть автоматизированы, а роль юриста будет состоять в принятии решений, управлении отношениями, работе с нестандартными ситуациями. По его словам, на самом деле это ближе к тому, чем хороший юрист и должен заниматься.

Юлия Венцковская из MK:trasnlations говорит, что тестирование инструментов и постоянное обучение команды – один из их приоритетов с самого начала. Сейчас же они учат работников работать вместе с ИИ, но помнить, что он не должен работать за них.

Скрипченко из Первого репутационного агентства делится, что в компании выбрали компромиссную модель – не увольняют коллег, чей функционал ИИ мог бы заменить даже на 100%.

Александр Скрипченко директор ООО "Первое репутационное агентство" То есть сейчас в нашем деле, в частности во внешнем PR-сопровождении клиентов, он применяется как инструмент ускорения работы путём делегирования роботам рутинных операций. Это высвобождает время наших экспертов, который я предлагаю инвестировать в саморазвитие или в генерирование полезных для первого репутационного агентства идей. Мне кажется, такая стратегия одновременно является и социально ответственной, и эффективной с точки зрения сохранения и развития команды.