Что известно об увольнении главного разработчика Cybertruck?
Сиддхант Авастхи руководил разработкой и наращиванием производства Cybertruck, сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в LinkedIn.
Это решение было нелегким, особенно учитывая такое захватывающее развитие на горизонте,
– написал Авастхи.
Он не уточнил, что будет делать дальше.
Какова предпосылки увольнения?
Его решение произошло после ряда увольнений руководителей из Tesla, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Компания, столкнувшись с вялым потребительским спросом и потерей ключевых стимулов в США, одновременно стремилась к новым бизнес-направлений, связанных с роботакси и гуманоидными роботами.
Авасти присоединился к Tesla как стажер в 2017 году, быстро продвинувшись по инженерной лестнице компании. С июля он также руководил программой Model 3.
Неуклюжий и нетрадиционный Cybertruck стал громоотводом с тех пор, как главный исполнительный директор Илон Маск впервые представил прототип в 2019 году. Хотя пикап имеет нескольких горячих поклонников, он разочаровал в продажах и в течение последних двух лет его пришлось несколько раз отозвать,
– пишут в издании.
