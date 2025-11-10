Что известно об увольнении главного разработчика Cybertruck?

Сиддхант Авастхи руководил разработкой и наращиванием производства Cybertruck, сообщает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в LinkedIn.

Это решение было нелегким, особенно учитывая такое захватывающее развитие на горизонте,

– написал Авастхи.

Он не уточнил, что будет делать дальше.

Какова предпосылки увольнения?

Его решение произошло после ряда увольнений руководителей из Tesla, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Компания, столкнувшись с вялым потребительским спросом и потерей ключевых стимулов в США, одновременно стремилась к новым бизнес-направлений, связанных с роботакси и гуманоидными роботами.

Авасти присоединился к Tesla как стажер в 2017 году, быстро продвинувшись по инженерной лестнице компании. С июля он также руководил программой Model 3.

Неуклюжий и нетрадиционный Cybertruck стал громоотводом с тех пор, как главный исполнительный директор Илон Маск впервые представил прототип в 2019 году. Хотя пикап имеет нескольких горячих поклонников, он разочаровал в продажах и в течение последних двух лет его пришлось несколько раз отозвать,

– пишут в издании.

