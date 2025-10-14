Новые данные свидетельствуют: Tesla продала всего 5 385 Cybertruck в третьем квартале 2025 года - резкое падение по сравнению с более 14 тысячами за тот же период 2024-го. Всего с начала года компания реализовала чуть более 16 тысяч Cybertruck, тогда как Илон Маск когда-то прогнозировал ежегодные продажи на уровне 250 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Почему продажи Cybertruck обвалились?

В этом году Tesla, вероятно, поставит около 20 тысяч Cybertruck - вдвое меньше, чем в 2024 году. Для сравнения, остальные модели компании, в частности Model 3 и Model Y, пользуются повышенным спросом благодаря окончанию срока действия федеральных налоговых льгот на электромобили в США.

Другие электрические пикапы показывают лучшие результаты

Как сообщает издание The Verge, несмотря на проблемы Tesla, общие продажи электромобилей в США в третьем квартале достигли 438 487 единиц, что на 40,7% больше, чем в предыдущем квартале, и на 29,6% больше, чем год назад. Водители активно покупали авто до завершения действия налоговой скидки в $7 500 в конце сентября.

Однако даже в пределах сегмента электропикапов Tesla уступает конкурентам. Rivian R1T увеличил продажи на 13%, Ford F-150 Lightning - почти на 40%, а GMC Hummer EV вырос на 21,9%. Даже новый Sierra EV показал рост более чем на 700%.

Судебные иски и "внутренние закупки" Маска

На репутацию Cybertruck также повлияли скандалы. Семьи двух людей, погибших в ДТП с участием Cybertruck, подали иск против Tesla, обвиняя компанию в неисправности дверных ручек, не позволивших выбраться из горящего авто.

Ситуация с продажами настолько сложная, что, по данным Electrek, Tesla начала поставлять неиспользованные Cybertruck компаниям, принадлежащим Маску - SpaceX і xAI. Известно, что в SpaceX электропикапы должны заменить старый автопарк с двигателями внутреннего сгорания.

Кто стал новым лидером глобального рынка электромобилей?

Китайский автопроизводитель BYD опередил Tesla по количеству проданных электромобилей в мире. По итогам трех кварталов 2025 года компания реализовала почти на 400 тысяч авто больше, чем конкурент из США, укрепив свое лидерство на глобальном рынке EV.

BYD поставила около 1,606 миллиона электрокаров, тогда как Tesla – 1,218 миллиона. Обе компании превысили отметку в один миллион продаж, однако преимущество BYD составляло значительные 388 тысяч единиц.