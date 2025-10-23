Во время разговора с инвесторами Илон Маск сообщил, что Tesla рассчитывает запустить полностью автономные роботакси без операторов безопасности в некоторых районах Остина до конца года. Сейчас в автомобилях компании в Остине и Сан-Франциско работают инженеры, которые следят за безопасностью поездок и могут остановить транспорт в случае опасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Когда Tesla откажется от "нянь" в своих роботакси?

Маск объяснил, что такое присутствие людей нужно не из-за технических проблем, а из-за чрезмерной осторожности: даже одна авария может стать мировой новостью. Он подчеркнул, что Tesla стремится избежать рисков и действует постепенно.

По словам Маска, Tesla готовится расширить свой сервис еще в 8–10 штатах США до конца 2025 года, если не возникнет регуляторных препятствий. Среди возможных рынков он назвал Неваду, Флориду и Аризону.

Как сообщает CNBC, вице-президент по разработке ИИ ПО Ашок Элусвами уточнил, что роботакси Tesla уже проехали более 250 тысяч миль в Остине и более 1 миллион миль в Сан-Франциско. Несмотря на успехи, Маск подтвердил, что при запуске сервиса в новых регионах компания все равно будет использовать операторов безопасности – по крайней мере на первых этапах.

Ранее Маск прогнозировал, что к концу 2025 года роботакси Tesla смогут обслуживать половину населения США, а владельцы обычных авто смогут обновить свои машины для автономного управления без присмотра человека.

Как Tesla тестирует границы дозволенного?

Tesla снова ввела в работу режим "Mad Max" в своем программном обеспечении Full Self-Driving (Supervised). После обновления v14.1.2 пользователи заметили, что автомобили начали чаще менять полосу, превышать скорость и даже проезжать стоп-знаки. Возвращение функции вызвало волну критики среди регуляторов и юристов.

В течение первых суток после обновления пользователи сообщили об опасных маневрах, в частности проезд стоп-знаков и слишком агрессивное поведение на дороге. Подобные функции существовали еще в ранних версиях Autopilot, но теперь Tesla вернула их именно тогда, когда ее технология находится под тщательным надзором регуляторов. Аналитики считают, что восстановление "Mad Max" в такой момент демонстрирует внутреннее противоречие компании – между стремлением к технологическим прорывам и небрежным отношением к безопасности. Критики утверждают, что функция, которая позволяет машине сознательно нарушать правила дорожного движения, стирает грань между "автономным управлением" и безрассудством.