Такая смена приоритетов разочаровала инвесторов, которые ожидали прогнозов по поставкам электромобилей, информирует CNBC. Дело в том, что объемы выпуска машин сократились, а чистая прибыль компании упала на 37% до 1,37 миллиарда долларов, рассказывает 24 Канал.

В то же время полноценный квартальный отчет Tesla, который был опубликован накануне, предоставил инвесторам поводы и для радости. Например, совокупный доход вырос на 12% до 28 миллиардов долларов, а доход от реализации электромобилей поднялся в годовом сравнении на 6% до 21,2 миллиарда долларов.

Как роботы и автопилот изменят мир по версии Маска?

Впрочем Илон Маск уделил минимум внимания текущим показателям компании, в частности, не озвучил прогноза по количеству отгруженных электромобилей в этом году. Аналитики ожидают, что динамика поставок будет отрицательной, что обеспокоило вкладчиков.

Зато глава Tesla переключил внимание на два перспективных направления: человекоподобных роботов Optimus и роботакси Cybercab, серийный выпуск которых должен начаться в следующем году.

Маск назвал распространение роботакси "шокирующей волной". Он отметил, что на дорогах уже есть миллионы электромобилей Tesla, которые могут стать полностью автономными благодаря обновлению программного обеспечения, и компания продолжает выпускать около двух миллионов таких машин ежегодно.

В то же время он скорректировал свои предыдущие амбициозные планы. Если в июле Маск обещал, что до конца года сервис беспилотных такси охватит половину населения США, то теперь он говорит о расширении зоны обслуживания в Остине и запуске в восьми-десяти крупных городах США.

При этом во многих случаях в автомобилях будут присутствовать водители-операторы. Это необходимо для совершенствования программного обеспечения и накопления опыта.

Стоит отметить, что доход Tesla от продажи системы полного самостоятельного вождения (FSD) в прошлом квартале сократился, составив менее 2% от общей выручки.

Обсуждение роботов Optimus стало кульминацией выступления. Маск считает, что они могут стать важнейшим продуктом в истории компании. Он сделал неожиданное заявление, что Optimus сможет стать замечательным хирургом, хотя ранее речь шла только об их использовании на заводах или для ухода за людьми.

По мнению миллиардера, сочетание роботов и автопилота позволит создать мир без бедности, где каждый сможет получить доступ к лучшим медицинским услугам.

А тем временем новую версию робота, Optimus V3, планируют представить в первом квартале 2026 года.

В конце Маск связал эти амбициозные планы со своим финансовым интересом. Он призвал акционеров утвердить его десятилетний план компенсации, который может достичь 1 триллион долларов. По словам миллиардера, без этих выплат он не сможет удерживать под "сильным влиянием" огромную армию роботов, которую планирует создать, и оставаться во главе Tesla.