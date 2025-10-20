Tesla активировала режим "Mad Max" в системе автопилота Full Self-Driving (Supervised), вошедший в обновление v14.1.2. Этот режим является полной противоположностью недавно представленного "Sloth Mode", который управляет авто максимально осторожно. Зато "Mad Max" позволяет автомобилю превышать установленные ограничения скорости более чем на 15 миль в час и чаще совершать обгоны даже в плотном движении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digital Trends.

Почему режим "Mad Max" снова вызывает споры?

В течение первых суток после обновления пользователи сообщили об опасных маневрах, в частности проезд стоп-знаков и слишком агрессивном поведении на дороге. Подобные функции существовали еще в ранних версиях Autopilot, но теперь Tesla вернула их именно тогда, когда ее технология находится под тщательным надзором регуляторов.

Как сообщает Engadget, сейчас Tesla сталкивается с несколькими исками из-за смертельных ДТП, в которых фигурирует система FSD. Параллельно Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует около 2,9 млн автомобилей Tesla из-за возможных нарушений безопасности автопилота, а департамент автотранспорта Калифорнии (DMV) рассматривает вариант временного запрета продаж из-за обманчивой рекламы уровня автономности.

Аналитики считают, что возобновление "Mad Max" в такой момент демонстрирует внутреннее противоречие компании – между стремлением к технологическим прорывам и небрежным отношением к безопасности. Критики утверждают, что функция, которая позволяет машине сознательно нарушать правила дорожного движения, стирает грань между "автономным управлением" і безрассудством.

Для владельцев Tesla новый режим может означать повышенные риски – как страховые, так и юридические – в случае аварий. А для других водителей это означает, что на дорогах станет больше машин, которые действуют агрессивнее, чем большинство людей.

Пока что компания не комментирует ситуацию, а режим остается активным в текущем обновлении. Илон Маск, свою очередь, продолжает защищать развитие автопилота, заявляя, что регуляторы "тормозят инновации". И если очередная авария с участием FSD получит огласку, Tesla, вероятно, снова будет вынуждена откатывать обновления или столкнется с новыми ограничениями.

Кто возглавил глобальный рынок электромобилей?

Мировой рынок электромобилей пережил смену лидера. После многих лет доминирования Tesla уступила первое место китайской компании BYD, которая по итогам третьего квартала 2025 года опередила американского конкурента почти на 400 тысяч авто.

BYD поставила около 1,606 миллиона электрокаров, тогда как Tesla – 1,218 миллиона. Обе компании превысили отметку в один миллион продаж, однако преимущество BYD составляло значительные 388 тысяч единиц.