В китайском городе Ченду электрокар Xiaomi SU7 Ultra попал в серьезное ДТП и загорелся. Свидетели пытались спасти водителя, но пламя распространилось слишком быстро. Местные власти подтвердили гибель человека, а компания Xiaomi пока не комментирует инцидент.

Около 3:16 ночи 13 октября 2025 года на проспекте Тяньфу в Чэнду машина врезалась в разделительную полосу, после чего мгновенно вспыхнула. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт CarNewsChina.

Смертельный пожар Xiaomi SU7 Ultra в Китае

На видео, которое распространилось в китайских соцсетях, видно, как прохожие пытаются разбить боковые окна, чтобы добраться до салона, однако стекло оказалось слишком прочным. Свидетели использовали даже огнетушитель, но из-за интенсивного пламени подойти ближе было невозможно.

Пользователи сети предположили, что двери могли быть заблокированы, однако официального подтверждения этого пока нет. В 12:30 дня местные СМИ сообщили, что водитель погиб. Информации о других пострадавших пока нет.

Это уже не первый трагический случай, связанный с электроавтомобилями

Xiaomi SU7, Китай

По информации Reuters, в марте 2025 года на шоссе в провинции Аньхой электрический седан Xiaomi SU7, который двигался в режиме "Navigate on Autopilot", со скоростью около 116 км/ч столкнулся с бетонным барьером после вмешательства водителя - он попытался снизить скорость до 97 км/ч. После удара автомобиль загорелся, и три молодые женщины погибли. Компания заявила, что сотрудничает с полицией и передала данные систем автомобиля.

Кроме того, в сентябре Xiaomi выпустила обновление ПО для более 116 000 экземпляров SU7, чтобы устранить проблему с ассистентом движения, который, возможно, имел влияние на аварию.

Tesla Cybertruck, США

В ноябре 2024 года возле города Пьюидмонт, Калифорния, Tesla Cybertruck на большой скорости въехал в дерево и загорелся. Погибли трое студентов-пассажиров, еще один выжил. Семьи погибших подали иски, заявляя, что двери не открывались после аварии из-за электронной системы - обычный механический выброс был спрятан так, что пользователи не могли его активировать в хаосе пожара. San Francisco Standard+2KTVU FOX 2 San Francisco+2

В Техасе также был другой случай - водитель погиб, когда его Cybertruck врезался в бетонную конструкцию и загорелся. Семья утверждает, что после удара двери не работали, а машина "спроектирована дефектно".

Также в 2025 году Tesla оказалась под судебным иском от родителей одной из жертв, которые утверждают, что конструкция машины превратила "выживающую" аварию в смертельный пожар. The Guardian+1

Другие примеры пожаров в электрокарах

Кроме этих резонансных случаев, в мире регистрировались другие пожары электрокаров, иногда с жертвами или серьезными травмами. Например, Roewe i6 Max в Китае столкнулся со стендом и загорелся - был большой ущерб и гибель людей.

Еще один случай - Jaguar I-Pace в Норвегии: после удара он загорелся, хотя обычно в таких случаях люди могут быть спасены.