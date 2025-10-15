У китайському місті Ченду електрокар Xiaomi SU7 Ultra потрапив у серйозну ДТП і загорівся. Свідки намагалися врятувати водія, але полум’я поширилося надто швидко. Місцева влада підтвердила загибель людини, а компанія Xiaomi поки не коментує інцидент.

Близько 3:16 ночі 13 жовтня 2025 року на проспекті Тяньфу в Ченду машина врізалася в роздільну смугу, після чого миттєво спалахнула. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт CarNewsChina.

Смертельна пожежа Xiaomi SU7 Ultra в Китаї

На відео, яке поширилося в китайських соцмережах, видно, як перехожі намагаються розбити бокові вікна, щоб дістатися до салону, однак скло виявилося надто міцним. Свідки використовували навіть вогнегасник, але через інтенсивне полум’я підійти ближче було неможливо.

Користувачі мережі припустили, що двері могли бути заблоковані, проте офіційного підтвердження цього наразі немає. О 12:30 дня місцеві ЗМІ повідомили, що водій загинув. Інформації про інших постраждалих поки немає.

Це вже не перший трагічний випадок, пов’язаний з електроавтомобілями

Xiaomi SU7, Китай

За інформацією Reuters, у березні 2025 року на шосе в провінції Аньхой електричний седан Xiaomi SU7, який рухався у режимі «Navigate on Autopilot», зі швидкістю близько 116 км/год зіткнувся з бетонним бар’єром після втручання водія — він спробував знизити швидкість до 97 км/год. Після удару автомобіль загорівся, і три молоді жінки загинули. Компанія заявила, що співпрацює з поліцією й передала дані систем автомобіля.

Крім того, у вересні Xiaomi випустила оновлення ПО для понад 116 000 екземплярів SU7, щоб усунути проблему з асистентом руху, який, можливо, мав вплив на аварію.

Tesla Cybertruck, США

У листопаді 2024 року біля міста П’юїдмонт, Каліфорнія, Tesla Cybertruck на великій швидкості в’їхав у дерево й спалахнув. Загинули троє студентів-пасажирів, ще один вижив. Сім’ї загиблих подали позови, заявляючи, що двері не відчинялися після аварії через електронну систему — звичайний механічний викид був схований так, що користувачі не могли його активувати у хаосі пожежі. San Francisco Standard+2KTVU FOX 2 San Francisco+2

У Техасі також був інший випадок — водій загинув, коли його Cybertruck врізався в бетонну конструкцію і загорівся. Родина стверджує, що після удару двері не працювали, а машина "спроектована дефектно".

Також у 2025 році Tesla опинилась під судовим позовом від батьків однієї з жертв, які стверджують, що конструкція машини перетворила "виживану" аварію на смертельну пожежу. The Guardian+1

Інші приклади пожеж в електрокарах

Крім цих резонансних випадків, у світі реєструвалися інші пожежі електрокарів, іноді з жертвами чи серйозними травмами. Наприклад, Roewe i6 Max у Китаї зіштовхнувся зі стендом і загорівся — був великий збиток і загибель людей.

Ще один випадок — Jaguar I-Pace у Норвегії: після удару він загорівся, хоч зазвичай в таких випадках люди можуть бути врятовані.