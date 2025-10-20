Tesla активувала режим "Mad Max" у системі автопілота Full Self-Driving (Supervised), що увійшов до оновлення v14.1.2. Цей режим є повною протилежністю нещодавно представленого "Sloth Mode", який керує авто максимально обережно. Натомість "Mad Max" дозволяє автомобілю перевищувати встановлені обмеження швидкості на понад 15 миль за годину та частіше здійснювати обгони навіть у щільному русі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digital Trends.

Чому режим "Mad Max" знову викликає суперечки?

Протягом першої доби після оновлення користувачі повідомили про небезпечні маневри, зокрема проїзд стоп-знаків і надто агресивну поведінку на дорозі. Подібні функції існували ще в ранніх версіях Autopilot, але тепер Tesla повернула їх саме тоді, коли її технологія перебуває під ретельним наглядом регуляторів.

Як повідомляє Engadget, наразі Tesla стикається з кількома позовами через смертельні ДТП, у яких фігурує система FSD. Паралельно Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розслідує близько 2,9 млн автомобілів Tesla через можливі порушення безпеки автопілота, а департамент автотранспорту Каліфорнії (DMV) розглядає варіант тимчасової заборони продажів через оманливу рекламу рівня автономності.

Аналітики вважають, що відновлення "Mad Max" у такий момент демонструє внутрішню суперечність компанії – між прагненням до технологічних проривів і недбалим ставленням до безпеки. Критики стверджують, що функція, яка дозволяє автівці свідомо порушувати правила дорожнього руху, стирає межу між "автономним керуванням" і безрозсудністю.

Для власників Tesla новий режим може означати підвищені ризики – як страхові, так і юридичні – у разі аварій. А для інших водіїв це означає, що на дорогах побільшає машин, які діють агресивніше, ніж більшість людей.

Поки що компанія не коментує ситуацію, а режим залишається активним у поточному оновленні. Ілон Маск, своєю чергою, продовжує захищати розвиток автопілота, заявляючи, що регулятори "гальмують інновації". Та якщо чергова аварія за участю FSD отримає розголос, Tesla, ймовірно, знову буде змушена відкочувати оновлення або зіткнеться з новими обмеженнями.

Хто очолив глобальний ринок електромобілів?

Світовий ринок електромобілів пережив зміну лідера. Після років домінування Tesla поступилася першим місцем китайській компанії BYD, яка за підсумками третього кварталу 2025 року випередила американського конкурента майже на 400 тисяч авто.

BYD поставила близько 1,606 мільйона електрокарів, тоді як Tesla – 1,218 мільйона. Обидві компанії перевищили позначку в один мільйон продажів, однак перевага BYD становила значні 388 тисяч одиниць.