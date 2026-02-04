Уряд запустив нову підсистему контролю доступу до інформації в межах системи "Трембіта", яка забезпечує обмін даними між державними реєстрами. Завдяки цьому громадяни тепер можуть дізнаватися про факти звернення держорганів до їхніх персональних відомостей. Про це пише Radio Trek.

Дивіться також "Ми змінимо підхід до того, як працює держава": керівник Мінцифри розповів про плани на 2026 рік

Як держава повідомлятиме про доступ до даних?

Як пояснили в Міністерстві цифрової трансформації, система працює в автоматичному режимі та не потребує жодних додаткових налаштувань з боку користувачів. Якщо на смартфоні встановлено Дію, сповіщення надходитимуть одразу після фіксації запиту в реєстрі.

У повідомленні вказується, який саме державний орган звертався до даних, дата й час запиту, а також мета, з якою інформацію було отримано. У Мінцифрі зазначають, що це рішення має підвищити прозорість роботи держструктур і зменшити ризики неправомірного використання персональних даних.

Механізм роботи виглядає так: державний орган формує запит у відповідному реєстрі, система "Трембіта" автоматично фіксує цю дію, після чого громадянин отримує детальне сповіщення в застосунку Дія.

Як повідомляв раніше Кабмін, передбачені винятки. Повідомлення не надходитимуть у випадках, коли доступ до інформації здійснюється в межах досудових розслідувань або кримінальних проваджень. Це зроблено з міркувань безпеки та збереження таємниці слідства.

Нововведення вже запущене та функціонує для всіх користувачів Дії без необхідності оновлювати налаштування чи подавати окремі запити.