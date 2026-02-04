Правительство запустило новую подсистему контроля доступа к информации в рамках системы "Трембита", которая обеспечивает обмен данными между государственными реестрами. Благодаря этому граждане теперь могут узнавать о фактах обращения госорганов к их персональным сведениям. Об этом пишет Radio Trek.

Как государство будет сообщать о доступе к данным?

Как объяснили в Министерстве цифровой трансформации, система работает в автоматическом режиме и не требует никаких дополнительных настроек со стороны пользователей. Если на смартфоне установлено действие, уведомления будут поступать сразу после фиксации запроса в реестре.

В сообщении указывается, какой именно государственный орган обращался к данным, дата и время запроса, а также цель, с которой информация была получена. В Минцифре отмечают, что это решение должно повысить прозрачность работы госструктур и уменьшить риски неправомерного использования персональных данных.

Механизм работы выглядит так: государственный орган формирует запрос в соответствующем реестре, система "Трембита" автоматически фиксирует это действие, после чего гражданин получает детальное оповещение в приложении Дія.

Как сообщал ранее Кабмин, предусмотрены исключения. Сообщение не будут поступать в случаях, когда доступ к информации осуществляется в рамках досудебных расследований или уголовных производств. Это сделано из соображений безопасности и сохранения тайны следствия.

Нововведение уже запущено и функционирует для всех пользователей Дії без необходимости обновлять настройки или подавать отдельные запросы.