Первый электрический Ferrari официально будет называться Luce. Полная премьера модели запланирована на май, но компания уже подтвердила ключевые детали. Новинка станет четырехдверным и четырехместным GT и получит силовую установку из четырех электромоторов суммарной мощностью до 1000 л. с. Об этом пишет Autocar.

Чем Ferrari Luce отличается от других электрокаров?

Ранее проект был известен под рабочим названием Elettrica. Теперь Ferrari объяснила выбор имени Luce: на итальянском это слово означает "источник света", а также используется как разговорное обозначение электричества. Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья отметил, что название символизирует то, как автомобиль "освещает будущее компании"освещает будущее компании".

За дизайн интерьера и экстерьера отвечает студия LoveFrom, сооснователем которой является бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Именно он стоял за внешним видом iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch и интерфейса iOS.

Несмотря на участие Айва, салон Luce не пошел по пути полной цифровизации. Наоборот, в автомобиле сохранили большое количество физических элементов управления. Айв отметил, что никогда не создавал бы автомобиль, в котором все контролируется через сенсор, ведь это заставляет водителя отвлекаться от дороги.

Как пишет Car and Driver, влияние дизайна Apple в салоне ощущается сразу. Здесь активно используются анодированный алюминий и упрочненное стекло от компании Corning – материалы, хорошо знакомы по технике Apple. Центральный 10-дюймовый дисплей выглядит как iPad и может менять положение.

Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони назвал интерьер Luce "уникальным" и "таким, ломающим правила индустрии". Айв объяснил, что выбор стекла вместо пластика продиктован не только эстетикой, но и прочностью. Общий вес салона вырос всего на 10 кг.

Ключевой идеей было создать пространство, которое выглядит живым и взаимодействует с водителем. Именно поэтому Ferrari сделала ставку на сочетание аналоговых и цифровых элементов. Айв считает ошибочной идею, что электромобиль обязательно должен иметь сугубо цифровой интерфейс.

Наиболее ярко этот подход проявляется в 12,5-дюймовом приборном щитке. Три шкалы созданы с помощью двух сверхтонких OLED-экранов Samsung, размещенных слоями, а выпуклое стекло и физическая стрелка одометра создают ощущение аналоговых приборов.

Ferrari также реализовала так называемую "церемонию запуска". Водитель вставляет квадратный ключ из алюминия и стекла в специальный слот. После фиксации желтый цвет ключа меняется на черный, а желтый передается селектору режимов движения. По словам Айва, на отработку этого элемента ушел почти год.

Несмотря на отсылки к наследию бренда, в частности тонкий трехспицевый руль, вдохновлен классическими моделями Ferrari и дизайном Nardi, Айв подчеркивает, что не стремился к ностальгии. Его целью было создать интерьер с ощущением веса и значимости для будущего. Глава Ferrari Джон Элканн охарактеризовал дизайн Luce как вневременной.