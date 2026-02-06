Китайские ученые из Северо-западного института ядерных технологий в Сиане представили устройство под названием TPG1000Cs. Разработка описана в рецензируемом научном журнале High Power Laser and Particle Beams и является первым в мире компактным источником питания для высокомощного микроволнового оружия. Об этом пишет South China Morning Post.

Чем новая установка отличается от предыдущих разработок?

Установка способна генерировать до 20 гигаватт мощности в течение одной минуты. Это существенно превышает возможности известных систем, которые могли работать лишь несколько секунд. При этом габариты TPG1000Cs составляют около четырех метров в длину, а масса – примерно пять тонн. Такие параметры позволяют размещать установку на грузовиках, военных кораблях, самолетах или даже выводить ее на орбиту.

Китайские специалисты отмечают, что наземное микроволновое оружие с мощностью более 1 гигаватта может серьезно нарушать работу спутников на низкой орбите, включая аппараты системы Starlink. В публикации также отмечается, что ранее существующие аналоги были значительно больше и менее эффективными.

Как пишет Interesting Engineering, для сравнения упоминается российская система "Синус-7", которая весит около 10 тонн и может работать примерно одну секунду, создавая около 100 импульсов. Китайская же установка способна формировать до 3 тысяч высокоэнергетических импульсов за один рабочий цикл.

Китай неоднократно заявлял, что спутниковая сеть Starlink представляет потенциальную угрозу национальной безопасности страны. Именно поэтому военные исследователи КНР работают над так называемыми "убийцами Starlink", к которым относят как лазерные, так и микроволновые системы нового поколения.