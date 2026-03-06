Первый результат теста Geekbench 6 для 16-дюймового MacBook Pro с процессором M5 Max появился в базе бенчмарка 5 марта. Хотя этот результат пока не подтвержден официально, он демонстрирует рекордную производительность нового чипа Apple. Об этом пишет Macrumors.

Насколько быстрым оказался новый M5 Max?

В тесте многоядерной производительности модель M5 Max с 18-ядерным CPU набрала 29 233 балла. Это больше, чем показатель Mac Studio с процессором M3 Ultra, который имеет 32 ядра CPU и в среднем набирает 27 726 баллов.

Таким образом M5 Max стал самым быстрым чипом Apple Silicon по многоядерной производительности. Кроме того, он превзошел все другие потребительские процессоры для персональных компьютеров, представленные в базе Geekbench.

Если сравнивать с другими чипами Apple, новый процессор демонстрирует заметный рост производительности. В многоядерном тесте M5 Max примерно на 5% быстрее M3 Ultra и на 14–15% опережает M4 Max с 16-ядерным CPU.

Для наглядности результаты теста выглядят так:

– 16-дюймовый MacBook Pro с M5 Max, 18 ядер CPU – 29 233 балла

– Mac Studio с M3 Ultra, 32 ядра CPU – 27 726 баллов в среднем

– Mac Studio с M4 Max, 16 ядер CPU – 26 166 баллов в среднем

– 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Max, 16 ядер CPU – 25 702 балла в среднем

В тесте производительности одного ядра M5 Max набрал 4 268 баллов. Это примерно соответствует результату стандартного чипа M5, который используется в базовой версии 14-дюймового MacBook Pro, представленного в октябре.

Этот результат также стал самым высоким показателем однопоточной производительности среди всех потребительских процессоров для ПК, превзойдя процессоры серии AMD Ryzen 9.

Отдельно оценивалась и графическая производительность нового чипа. Версия M5 Max с 40-ядерным GPU показала результат 218 772 балла в тесте Metal в одном запуске и 232 718 баллов в другом.

Как пишет wccftech, эти показатели примерно на 5–10% ниже среднего результата самого мощного M3 Ultra, который набирает около 245 053 баллов в тесте Metal. В то же время новый чип более чем на 20% опережает M4 Max, средний результат которого составляет приблизительно 191 600 баллов.

В целом результаты тестов показывают, что M5 Max обеспечивает до 15% более быструю работу CPU и до 20% более быструю графическую производительность по сравнению с M4 Max. Это соответствует показателям, которые ранее озвучивала Apple.

MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max уже доступны для предварительного заказа. Первые поставки покупателям и начало продаж в магазинах запланированы на 11 марта.