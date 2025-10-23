Така зміна пріоритетів розчарувала інвесторів, які очікували прогнозів щодо постачання електромобілів, інформує CNBC. Річ у тім, що обсяги випуску машин скоротилися, а чистий прибуток компанії впав на 37% до 1,37 мільярда доларів, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Tesla тестує межі дозволеного – її автопілот знову порушує правила руху

Водночас повноцінний квартальний звіт Tesla, який був опублікований напередодні, надав інвесторам приводи і для радості. Наприклад, сукупний дохід зріс на 12% до 28 мільярдів доларів, а дохід від реалізації електромобілів піднявся в річному порівнянні на 6% до 21,2 мільярда доларів.

Як роботи та автопілот змінять світ за версією Маска?

Втім Ілон Маск приділив мінімум уваги поточним показникам компанії, зокрема, не озвучив прогнозу щодо кількості відвантажених електромобілів цього року. Аналітики очікують, що динаміка постачань буде негативною, що стурбувало вкладників.

Натомість глава Tesla переключив увагу на два перспективні напрями: людиноподібних роботів Optimus і роботаксі Cybercab, серійний випуск яких має розпочатися наступного року.

Маск назвав поширення роботаксі "шокуючою хвилею". Він зазначив, що на дорогах уже є мільйони електромобілів Tesla, які можуть стати повністю автономними завдяки оновленню програмного забезпечення, і компанія продовжує випускати близько двох мільйонів таких машин щорічно.

Водночас він скоригував свої попередні амбітні плани. Якщо в липні Маск обіцяв, що до кінця року сервіс безпілотних таксі охопить половину населення США, то тепер він говорить про розширення зони обслуговування в Остіні та запуск у восьми-десяти великих містах США.

При цьому в багатьох випадках в автомобілях будуть присутні водії-оператори. Це необхідно для вдосконалення програмного забезпечення та накопичення досвіду.

Варто зазначити, що дохід Tesla від продажу системи повного самостійного водіння (FSD) минулого кварталу скоротився, склавши менше як 2% від загального виторгу.

Обговорення роботів Optimus стало кульмінацією виступу. Маск вважає, що вони можуть стати найважливішим продуктом в історії компанії. Він зробив несподівану заяву, що Optimus зможе стати чудовим хірургом, хоча раніше йшлося лише про їхнє використання на заводах чи для догляду за людьми.

На думку мільярдера, поєднання роботів та автопілота дозволить створити світ без бідності, де кожен зможе отримати доступ до найкращих медичних послуг.

А тим часом нову версію робота, Optimus V3, планують представити у першому кварталі 2026 року.

Наприкінці Маск пов'язав ці амбітні плани зі своїм фінансовим інтересом. Він закликав акціонерів затвердити його десятирічний план компенсації, який може сягнути 1 трильйона доларів. За словами мільярдера, без цих виплат він не зможе утримувати під "сильним впливом" величезну армію роботів, яку планує створити, і залишатися на чолі Tesla.