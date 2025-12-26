Попри коливання на ринку, капітал Еллісона дозволяє йому контролювати ключові цифрові активи США, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чому засновник Oracle став головним гравцем на ринку технологій та медіа?

Наприкінці 2025 року Ларрі Еллісон посів п'яте місце у списку найбагатших людей планети з капіталом близько 250 мільярдів доларів. У вересні його статки продемонстрували рекордну динаміку, зростаючи з 89 до 388 мільярдів доларів за добу, що дозволило йому тимчасово обійти Ілона Маска в рейтингу мільярдерів.



Ларрі Еллісон / Фото Oracle

Хоча акції Oracle згодом впали на 40% через скептицизм інвесторів щодо перспектив ШІ, роль Еллісона в галузі залишається визначальною. Компанія не лише забезпечує роботу американського сегмента TikTok після його відокремлення від ByteDance, але й активно розбудовує центри обробки даних у США.

Разом з OpenAI та SoftBank корпорація підтримує проєкт Stargate, який передбачає вкладення 500 мільярдів доларів у ШІ-інфраструктуру протягом найближчих чотирьох років. Також OpenAI підписала угоду про оренду обчислювальних потужностей Oracle на суму 300 мільярдів доларів.

Через такі масштабні видатки чистий грошовий потік компанії вперше з початку дев'яностих став негативним.

Окрім технологій, Еллісон посилив вплив на Голлівуд, виступивши фінансовим гарантом на суму 40,4 мільярда доларів для свого сина Девіда. Це допомогло компанії Skydance Media придбати студію Paramount та змагатися за активи Warner Bros.

Наразі капітал Еллісона міцно пов’язаний із ризиковими інвестиціями в ШІ та кіноіндустрію, що може змусити його закладати або продавати власні акції для виконання фінансових зобов'язань.