Гендиректор SpaceX і власник соцмережі X Ілон Маск повідомив, що вже за тиждень платформа відкриє для громадськості свій новий алгоритм. За його словами, буде оприлюднено повний код, який використовується для визначення того, які органічні та рекламні публікації рекомендуються користувачам. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на пост Ілона Маска на власній сторінці в соцмережі Х.

Навіщо X відкриває свій алгоритм?

Маск зазначив, що надалі компанія планує робити такі публікації регулярно – кожні чотири тижні. Разом із кодом розробники надаватимуть детальні пояснення змін, аби користувачі могли зрозуміти, як саме змінюється робота алгоритмів.

На тлі цього агентство Reuters нагадує, що в липні минулого року прокуратура Парижа розпочала розслідування щодо соцмережі X. Платформу підозрювали в упередженості алгоритмів і незаконному зборі даних. Ілон Маск назвав це розслідування політично мотивованим і заявив, що воно становить загрозу свободі слова користувачів.

Як пише Укрінформ, крім того, цього тижня Європейська комісія вирішила продовжити дію наказу про зберігання даних, який був направлений соцмережі X ще торік. Документ стосується алгоритмів платформи та поширення незаконного контенту й діятиме до кінця 2026 року.

Раніше, у грудні, Єврокомісія оштрафувала соцмережу X на 120 мільйонів євро за порушення вимог щодо прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги. У відповідь на це платформа заблокувала рекламний акаунт Європейської комісії.