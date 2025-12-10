Що сталося під час дискусії?

Під час виступу на DealBook Summit глава Palantir Алекс Карп прославився не лише заявами, а й поведінкою. Він постійно крутився в кріслі, нервово підводився, жестикулював і помітно збивався, коли намагався сформулювати думки. Здавалося, він не може всидіти на місці й хоче негайно втекти зі сцени, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

На цьому тлі він водночас захищав співпрацю Palantir з міграційною службою ICE, яка зараз широко критикується в США за жорстке поводження з мігрантами, заперечував, що Дональд Трамп є фашистом, і навіть міркував про користь "легалізованих воєнних злочинів" для бізнесу. Така суміш тез і нервової манери подачі моментально розійшлася соцмережами.

Дивна поведінка Алекса Карпа спантеличила глядачів: відео

The CEO of Palantir, Alex Karp, is high on drugs live on stage. Does he have security clearance? pic.twitter.com/U92zwpEXCi — Mykhaïlo Golub (@golub) December 5, 2025

Глядачі почали відверто глузувати, припускаючи, що дивна моторика Карпа може бути пов’язана з вживанням наркотиків. У соцмережі X з’явилися коментарі на кшталт запитань "на чому він?" і відповіді про те, що "на всьому відразу".

Обговорення не стихало кілька днів, а потім почало просочуватись до блогерів-мільйонників. Так, The Jimmy Dore Show зняли про це майже одинадцятихвилинний ролик на YouTube.

Користувачі своєю чергою доповнили ситуацію згенерованими за допомогою ШІ роликами, де поведінка Карпа доведена до гротеску – наприклад, відео, де він нібито робить сальто прямо на стільці.

Згенерований ролик, який пародіює ситуацію на сцені: відео

Ще одна пародія, де Карп робить вправи на стільці: відео

Alex Karp is my quant. pic.twitter.com/5Qm9p2Aqmc — Justin Trimble (@justintrimble) December 7, 2025

В дискусію вступає компанія Palantir

Коли хвиля жартів уже почала спадати, офіційний акаунт Palantir втрутився з новим твітом. Компанія опублікувала те саме відео з DealBook і написала, що "вранці, під час катання на бігових лижах, доктор Карп вирішив" запустити нову програму під назвою "Стипендія для людей з нейровідмінністю".

Якщо ви впізнаєте себе в цьому відео – не можете сидіти на місці або думаєте швидше, ніж говорите – ми закликаємо вас подати заявку. Фінальний раунд співбесід проводитиме особисто доктор Карп,

– йдеться в твіті Palantir.

Саме слово "skiing" у твіті стало новою точкою вибуху. В англомовному сленгу ним часто називають вживання кокаїну, тож у коментарях одразу з’явилися припущення, що Palantir нібито жартує про вживання наркотиків її директором.

Користувачі підколювали компанію, наголошуючи, що вибір формулювання виглядає щонайменше недоречним, а хтось прямо зазначив, що таке слово навряд чи потрапило в пост випадково. Деякі коментатори підкреслювали, що впливові бізнесмени фактично нічим не ризикують, навіть якщо відкрито натякають на вживання заборонених речовин.

При цьому в твіті є й частка реальності: Карп давно відомий як фанат лиж на пересіченій місцевості. У минулих інтерв’ю він казав, що катається до п’яти годин щодня і має близько десяти "лижних хатин" по всьому світу. В розмові з New York Times він описував своє особисте життя як нескінченні тренування за "норвезьким методом", що дають йому високий рівень витривалості й сили.

Що таке Palantir і як компанія пов'язана з Україною?

Palantir – американська компанія, що створює потужні системи для візуалізації великих масивів даних з різнорідних джерел, що дозволяє користувачам без технічної підготовки знаходити взаємозв'язки між об'єктами, виявляти аномалії та проводити інтерактивний візуальний аналіз. Її ключові клієнти – спецслужби, армія, розвідка та великий бізнес, які використовують її інструменти для розвідки, безпеки й корпоративної аналітики.

Компанію було засновано у 2003 році Пітером Тілем, співзасновником PayPal та одним із перших інвесторів Facebook. У 2022 році загальний виторг корпорації становив 1,9 мільярда доларів.

Співпраця Palantir з Україною розпочалася у травні 2023 року, коли компанія підписала меморандум із Міністерством цифрової трансформації. Партнерство охоплює кілька напрямків:​

Оборона та безпека. Palantir надає інструменти для розвідки та аналітики, зокрема для виявлення підрозділів ворога, цілевказання та аналізу ефективності роботи на різних ділянках фронту.

Гуманітарне розмінування. У жовтні 2024 року Міністерство економіки почало використовувати платформу Palantir AIP для аналізу даних про заміновані землі​.

Цифрова трансформація. Компанія допомагає у сферах відбудови, реконструкції та повоєнного розвитку​.

У грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з CEO Palantir Алексом Карпом. Вони обговорили подальше поглиблення співпраці. Керівник компанії заявив про готовність відкрити офіс в Україні та підготувати спільні розробки з українськими спеціалістами. Як писало видання Forbes, Palantir також веде переговори про допомогу у виведенні українських військових розробок на міжнародний ринок.​