Что произошло во время дискуссии?

Во время выступления на DealBook Summit глава Palantir Алекс Карп прославился не только заявлениями, но и поведением. Он постоянно крутился в кресле, нервно вставал, жестикулировал и заметно сбивался, когда пытался сформулировать мысли. Казалось, он не может усидеть на месте и хочет немедленно убежать со сцены, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Смотрите также Робот Tesla Optimus упал во время демонстрации, раскрыв позорную тайну компании

На этом фоне он одновременно защищал сотрудничество Palantir с миграционной службой ICE, которая сейчас широко критикуется в США за жесткое обращение с мигрантами, отрицал, что Дональд Трамп является фашистом, и даже рассуждал о пользе "легализованных военных преступлений" для бизнеса. Такая смесь тезисов и нервной манеры подачи моментально разошлась по соцсетям.

Странное поведение Алекса Карпа озадачило зрителей: видео

CEO Palantir, Alex Karp, под кайфом от наркотиков в прямом эфире на сцене. Есть ли у него допуск к безопасности? pic.twitter.com/U92zwpEXCi - Николай Голуб (@golub) 5 декабря, 2025

Зрители начали откровенно смеяться, предполагая, что странная моторика Карпа может быть связана с употреблением наркотиков. В соцсети X появились комментарии вроде вопросов "на чем он?" и ответы о том, что "на всем сразу".

Обсуждение не стихало несколько дней, а потом начало просачиваться к блогерам-миллионникам. Так, The Jimmy Dore Show сняли об этом почти одиннадцатиминутный ролик на YouTube.

Пользователи в свою очередь дополнили ситуацию сгенерированными с помощью ИИ роликами, где поведение Карпа доведено до гротеска – например, видео, где он якобы делает сальто прямо на стуле.

Сгенерированный ролик, который пародирует ситуацию на сцене: видео

Еще одна пародия, где Карп делает упражнения на стуле: видео

Alex Karp is my quant. pic.twitter.com/5Qm9p2Aqmc - Justin Trimble (@justintrimble) 7 декабря, 2025

В дискуссию вступает компания Palantir

Когда волна шуток уже начала спадать, официальный аккаунт Palantir вмешался с новым твитом. Компания опубликовала то же видео с DealBook и написала, что "утром, во время катания на беговых лыжах, доктор Карп решил" запустить новую программу под названием "Стипендия для людей с нейроотличием".

Если вы узнаете себя в этом видео – не можете сидеть на месте или думаете быстрее, чем говорите – мы призываем вас подать заявку. Финальный раунд собеседований будет проводить лично доктор Карп,

– говорится в твите Palantir.

Само слово "skiing" в твите стало новой точкой взрыва. В англоязычном сленге им часто называют употребление кокаина, поэтому в комментариях сразу появились предположения, что Palantir якобы шутит об употреблении наркотиков ее директором.

Пользователи подкалывали компанию, отмечая, что выбор формулировки выглядит по меньшей мере неуместным, а кто-то прямо отметил, такое слово вряд ли попало в пост случайно. Некоторые комментаторы подчеркивали, что влиятельные бизнесмены фактически ничем не рискуют, даже если открыто намекают на употребление запрещенных веществ.

При этом в твите есть и доля реальности: Карп давно известен как фанат лыж на пересеченной местности. В прошлых интервью он говорил, что катается до пяти часов ежедневно и имеет около десяти "лыжных хижин" по всему миру. В разговоре с New York Times он описывал свою личную жизнь как бесконечные тренировки по "норвежскому методу", дающие ему высокий уровень выносливости и силы.

Что такое Palantir и как компания связана с Украиной?

Palantir – американская компания, создающая мощные системы для визуализации больших массивов данных из разнородных источников, что позволяет пользователям без технической подготовки находить взаимосвязи между объектами, выявлять аномалии и проводить интерактивный визуальный анализ. Ее ключевые клиенты – спецслужбы, армия, разведка и крупный бизнес, которые используют ее инструменты для разведки, безопасности и корпоративной аналитики.

Компания была основана в 2003 году Питером Тилем, сооснователем PayPal и одним из первых инвесторов Facebook. В 2022 году общая выручка корпорации составила 1,9 миллиарда долларов.

Сотрудничество Palantir с Украиной началась в мае 2023, когда компания подписала меморандум с Министерством цифровой трансформации. Партнерство охватывает несколько направлений:

Оборона и безопасность. Palantir предоставляет инструменты для разведки и аналитики, в частности для выявления подразделений врага, целеуказания и анализа эффективности работы на различных участках фронта.

Гуманитарное разминирование. В октябре 2024 года Министерство экономики начало использовать платформу Palantir AIP для анализа данных о заминированных землях.

Цифровая трансформация. Компания помогает в сферах восстановления, реконструкции и послевоенного развития.

В декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с CEO Palantir Алексом Карпом. Они обсудили дальнейшее углубление сотрудничества. Руководитель компании заявил о готовности открыть офис в Украине и подготовить совместные разработки с украинскими специалистами. Как писало издание Forbes, Palantir также ведет переговоры о помощи в выводе украинских военных разработок на международный рынок.