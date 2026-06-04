Глава регулятора квалификаций и экзаменов в Великобритании Ofqual Иан Бокхем заявил, что новое поколение носимых устройств может значительно усложнить борьбу со списыванием на экзаменах GCSE, AS и A-level. Об этом пишет The Guardian.

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Как технологии усложняют контроль за экзаменами?

По его словам, риски растут из-за появления смартокуляров и скрытых аудиоустройств, которые позволяют получать информацию незаметно для преподавателей и экзаменаторов. Такие технологии могут передавать текст прямо в поле зрения пользователя или через незаметные наушники.

Регулятор подчеркивает, что проблема уже существует, но в ближайшее время может стать еще серьезнее из-за быстрого развития технологий. По словам Иана Бокхема, образовательная система уже сталкивается с ростом случаев списывания через мобильные телефоны и другие подключенные устройства, в частности смарт-часы.

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Он отметил, что технологии меняются настолько быстро, что школы и экзаменационные органы постоянно вынуждены адаптировать правила. Если раньше основной проблемой были смартфоны, то теперь к ним добавляются новые устройства, которые сложнее обнаружить.

Отдельно он отметил, что количество нарушений, связанных с использованием гаджетов на экзаменах, продолжает расти. Только за последний летний сезон было зафиксировано 2 225 случаев использования телефонов и смарт-устройств во время GCSE, AS и A-level экзаменов.

ИИ в школьных работах – новый вызов для преподавателей

Параллельно с развитием носимых технологий растет другая проблема – использования искусственного интеллекта во время выполнения письменных работ.

В Ofqual сообщают, что учителя все чаще сталкиваются с тем, что им сложно определить, писал ли ученик работу самостоятельно, или использовал генеративный ИИ. Речь идет прежде всего о coursework – письменных заданиях, которые выполняются вне аудитории и являются частью оценивания на GCSE и A-level.

Регулятор рассматривает варианты изменений в системе оценивания, чтобы гарантировать подлинность работ.

Одним из вариантов является усиление контроля за процессом создания письменных работ. Это может включать более детальное отслеживание источников, которые используют ученики, а также требование четко указывать материалы и литературу.

Другой подход предусматривает регулярные проверки и подтверждение того, что работа действительно выполнена студентом, а не сгенерирована или значительно обработана искусственным интеллектом. Также обсуждается возможность полного отказа от coursework как формы оценивания – хотя этот вариант у регулятора называют крайним.

Баланс между технологиями и доверием к образованию

Иан Бокхем подчеркивает, что главная цель образовательной системы – сохранить доверие к результатам экзаменов. Если оценки перестанут отражать реальный уровень знаний, это подрывает всю систему квалификаций.

В то же время он признает, что полностью запретить технологии невозможно. Поэтому школы и регуляторы должны адаптироваться к новой реальности, где смартфоны, смарт-часы, смартокуляры и ИИ становятся частью повседневной жизни учеников.