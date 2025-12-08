Що сталося з Optimus?

Як помітили уважні глядачі, характерні рухи рук у момент втрати рівноваги дуже нагадують поведінку людини, що знімає VR-шолом. Це знову загострило дискусію про те, наскільки автономними є Optimus, оскільки вже давно існує теорія, що насправді роботами Tesla керують спеціальні люди, а машини просто повторюють рухи оператора. Очевидно, щось сталося на тому боці, оператор, можливо, запанікував, спробував зняти шолом, а прив'язаний до нього Optimus повторив усі рухи, що призвело до втрати рівноваги й падіння, повідомляє 24 Канал.

Усе сталося на цих вихідних у магазині в Маямі під час заходу під назвою Autonomy Visualized. Формально він був присвячений технологіям автопілота, але там також показали й Optimus, який мав підкреслити автономні можливості компанії. На відео, які активно поширювали фанати Tesla, Optimus роздає відвідувачам пляшки води, позує на фото і навіть трохи "танцює".

Однак найцікавіше відео з'явилося на Reddit. Інший ракурс тієї ж демонстрації, неприємний для компанії Ілона Маска, показує, як робот, рухаючи руками занадто швидко, випадково упускає кілька пляшок на підлогу, втрачає баланс і починає завалюватися назад. У цей момент його руки раптово й синхронно злітають до "обличчя" й роблять характерний хапальний рух, ніби Optimus намагається стягнути з голови невидимий шолом. На корпусі робота при цьому немає жодних пристроїв чи аксесуарів.

Це дуже контрастує з публічним образом Optimus як "розумного" автономного робота, який Tesla намагається підтримувати. У попередніх матеріалах компанія сама демонструвала, як навчає Optimus за допомогою VR-шоломів, коли людина у гарнітурі повторює рухи, а робот їх віддзеркалює. На тлі цього жест "зняття примарного шолома" виглядає як непряме підтвердження того, що й у Маямі Optimus працював не самостійно, а під контролем оператора.

Критики наголошують, що проблемою є не саме падіння. У роботів, особливо гуманоїдів, це нормальна частина етапу розробки, і, наприклад, Boston Dynamics роками відкрито показує свої невдалі спроби, не втрачаючи репутації.

У випадку Tesla незручність створює момент, який в мережі назвали "чаклуном із країни Оз", коли завіса спадає й виявляється, що показова "автономія" значною мірою трималася на ретельно прихованому дистанційному керуванні.

Підозри існують вже давно

Раніше користувачі вже звертали увагу, що на заході We, Robot демонстрації Optimus були сильно залежні від телеметрії та людей, хоча Tesla це прямо не підкреслювала. Дуже швидко після презентації з'явилися звинувачення на адресу компанії, що не лише роботами, а й навіть безпілотними таксі віддалено керували люди, оскільки в натовпі розгледіли людину з пультом. Про це, наприклад, писало видання Electrek у жовтні 2024 року. Минув більше ніж рік, і попри заяви про "AI-демо" та відео, де Optimus нібито виконує прийоми кунг-фу без оператора, ситуація з Маямі натякає, що Tesla досі спирається на віддалене керування у публічних показах.

Паралельно Ілон Маск продовжує обіцяти інвесторам, що Optimus стане найбільшим продуктом в історії компанії й перетвориться на трильйонний бізнес, де мільйони роботів працюватимуть у виробництві. Але коли на реальному заході робот досі не може автономно й надійно роздавати пляшки з водою без участі оператора з VR-шоломом, виникає відчутний розрив між поточним станом технології та амбітними обіцянками.

Цей інцидент додає сумнівів до того, наскільки швидко гуманоїди справді зможуть виконувати широкий спектр людських задач на основі штучного інтелекту, а не завдяки армії операторів.