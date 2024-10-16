Перш за все, звісно ж, впадає в око назва презентації, яка явно відсилає нас до знаменитого фільму 2004 року з Віллом Сміттом у головній ролі. Друге – це набір головних технологій, представлених у стрічці та в оновленні від Ілона Маска. Алекс Прояс, режисер "Я, Робот", імовірно, побачив мем із порівнянням, або подивився презентацію і дійшов до цього сам. Хай там як, але дуже швидко він звернувся до глави компанії Tesla у соцмережах, пише Futurism.

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Збіг чи навмисне копіювання?

Привіт, Ілоне. Чи можу я отримати свої проєкти назад, будь ласка?

– написав Алекс Прояс.

У прикріпленому зображенні кадри з фільму були розміщені поруч із макетами майбутніх продуктів Tesla, ніби натякаючи, що ми рухаємося до загрозливого майбутнього, показаному нам на екрані 20 років тому.

Хоча ніщо з показаного компанією Tesla не є точною копією, ми можемо бачити багато спільних рис у роботаксі Cybercab, і ще більше у фургона Robovan. У них схожі форми, обидві технології є безпілотними і мають деякі схожості в дрібницях дизайну.

Цікаво, що Tesla не вперше звинувачують у використанні чужих ідей. Після того, як Cybertruck було презентовано у 2019 році, люди в мережі вказували на схожість цього транспортного засобу з дизайном автомобіля у науково-фантастичному фільмі Пола Верховена "Тотальна пам'ять", який показував нам розбудовану колонію на Марсі.

Враховуючи одержимість Маска колонізацією Марса і його заяви про те, що Cybertruck зможе вижити на будь-якій планеті, це навряд чи можна назвати збігом. Але багато хто в мережі не вважає це чимось негативним. Навпаки, коментатори вказують, що Маск втілює в життя найкращі ідеї про майбутнє.