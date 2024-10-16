Прежде всего, конечно же, бросается в глаза название презентации, которая явно отсылает нас к знаменитому фильму 2004 года с Уиллом Смиттом в главной роли. Второе – это набор главных технологий, представленных в ленте и в обновлении от Илона Маска. Алекс Прояс, режиссер "Я, Робот", вероятно, увидел мем со сравнением, или посмотрел презентацию и дошел до этого сам. Как бы там ни было, но очень быстро он обратился к главе компании Tesla в соцсетях, пишет Futurism.

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Совпадение или намеренное копирование?

Привет, Илон. Могу ли я получить свои проекты обратно, пожалуйста?

– написал Алекс Прояс.

В прикрепленном изображении кадры из фильма были размещены рядом с макетами будущих продуктов Tesla, будто намекая, что мы движемся к угрожающему будущему, показанном нам на экране 20 лет назад.

Хотя ничто из показанного компанией Tesla не является точной копией, мы можем видеть много общих черт у роботакса Cybercab, и еще больше у фургона Robovan. У них похожие формы, обе технологии являются беспилотными и имеют некоторые сходства в мелочах дизайна.

Интересно, что Tesla не впервые обвиняют в использовании чужих идей. После того как Cybertruck был представлен в 2019 году, люди в сети указывали на сходство этого транспортного средства с дизайном автомобиля в научно-фантастическом фильме Пола Верховена "Тотальная память", который показывал нам построенную колонию на Марсе.

Учитывая одержимость Маска колонизацией Марса и его заявления о том, что Cybertruck сможет выжить на любой планете, это вряд ли можно назвать совпадением. Но многие в сети не считают это чем-то негативным. Наоборот, комментаторы указывают, что Маск воплощает в жизнь самые лучшие идеи о будущем.