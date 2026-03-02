Наприкінці 2025 року генеральний директор Ford Джим Фарлі вирішив детально проаналізувати конкурентів. Він організував повний технічний розбір електромобілів, щоб зрозуміти, як вони сконструйовані та чим відрізняються від моделей Ford. Про це пише Supercarblondie.

Що саме здивувало керівника Ford?

Першим під мікроскоп потрапив Tesla Model 3. За словами Фарлі в подкасті Office Hours: Business Edition, побачене стало для нього шоком. Розбір був не PR-акцією, а внутрішнім аудитом, покликаним оцінити ефективність власних рішень Ford.

Порівняння з Ford Mustang Mach-E виявило важливу деталь: у Mach-E приблизно на милю більше електричної проводки, ніж у Tesla. Це означає зайву вагу, вищу складність конструкції та потребу у більшій і дорожчій батареї. Фарлі зізнався, що цей досвід був для нього дуже повчальним.

Китайські EV виявилися не менш переконливими

На цьому аналіз не завершився. Фарлі також розібрав кілька китайських електромобілів. Результат знову виявився несподіваним. За його словами, деякі моделі з Китаю виявилися значно кращими за очікування.

Серед брендів, які він виділив, – BYD та Xiaomi. Китайські виробники вже забезпечують щонайменше половину продажів нових авто в Китаї, і, на думку Фарлі, можуть домінувати на світовому ринку.

Особливо він відзначив Xiaomi SU7, який навіть використовував як повсякденний автомобіль. Розбір цих машин показав, що моделі Ford важчі та складніші за конструкцією, ніж у конкурентів.

Отримані висновки вплинули на структуру компанії. Після технічного аналізу Фарлі ініціював створення окремого підрозділу Model E, який зосередився виключно на електромобілях. Фактично Ford виокремила напрям EV у самостійну бізнес-одиницю.

За словами керівника, досвід розбору конкурентів не просто змусив компанію переглянути окремі інженерні рішення, а й вплинув на довгострокову стратегію розвитку. Те, що починалося як технічна перевірка, переросло у переосмислення майбутнього одного з найстаріших автовиробників США.