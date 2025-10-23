Під час розмови з інвесторами Ілон Маск повідомив, що Tesla розраховує запустити повністю автономні роботаксі без операторів безпеки в деяких районах Остіна до кінця року. Наразі в автомобілях компанії в Остіні та Сан-Франциско працюють інженери, які стежать за безпекою поїздок і можуть зупинити транспорт у разі небезпеки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Verge.

Коли Tesla відмовиться від "нянь" у своїх роботаксі?

Маск пояснив, що така присутність людей потрібна не через технічні проблеми, а через надмірну обережність: навіть одна аварія може стати світовою новиною. Він наголосив, що Tesla прагне уникнути ризиків і діє поступово.

За словами Маска, Tesla готується розширити свій сервіс ще у 8–10 штатах США до кінця 2025 року, якщо не виникне регуляторних перешкод. Серед можливих ринків він назвав Неваду, Флориду та Аризону.

Як повідомляє CNBC, віцепрезидент із розробки ШІ ПЗ Ашок Елусвамі уточнив, що роботаксі Tesla вже проїхали понад 250 тисяч миль в Остіні та понад 1 мільйон миль у Сан-Франциско. Попри успіхи, Маск підтвердив, що під час запуску сервісу в нових регіонах компанія все одно використовуватиме операторів безпеки – принаймні на перших етапах.

Раніше Маск прогнозував, що до кінця 2025 року роботаксі Tesla зможуть обслуговувати половину населення США, а власники звичайних авто зможуть оновити свої машини для автономного керування без нагляду людини.

Як Tesla тестує межі дозволеного?

Tesla знову ввела в роботу режим "Mad Max" у своєму програмному забезпеченні Full Self-Driving (Supervised). Після оновлення v14.1.2 користувачі помітили, що автомобілі почали частіше змінювати смугу, перевищувати швидкість і навіть проїжджати стоп-знаки. Повернення функції викликало хвилю критики серед регуляторів і юристів.

Протягом першої доби після оновлення користувачі повідомили про небезпечні маневри, зокрема проїзд стоп-знаків і надто агресивну поведінку на дорозі. Подібні функції існували ще в ранніх версіях Autopilot, але тепер Tesla повернула їх саме тоді, коли її технологія перебуває під ретельним наглядом регуляторів. Аналітики вважають, що відновлення "Mad Max" у такий момент демонструє внутрішню суперечність компанії – між прагненням до технологічних проривів і недбалим ставленням до безпеки. Критики стверджують, що функція, яка дозволяє автівці свідомо порушувати правила дорожнього руху, стирає межу між "автономним керуванням" і безрозсудністю.