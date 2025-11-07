На щорічних зборах акціонерів у Техасі Tesla оголосила, що понад 75% власників акцій проголосували за новий план винагород для Ілона Маска. Рішення ухвалили попри те, що провідні консультанти Glass Lewis і ISS рекомендували голосувати проти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC

Які цілі стоять перед Маском для отримання 1 трильйон доларів?

План передбачає 12 траншів акцій, які Маск зможе отримати лише після досягнення Tesla низки ринкових та операційних показників. Йдеться не лише про прибуток, а й про загальну капіталізацію компанії, темпи виробництва автомобілів і розвиток автономних технологій.

Перший етап виплат спрацює, коли ринкова капіталізація Tesla сягне 2 трильйонів доларів. Наразі компанія оцінюється у 1,54 трильйони доларів. Ще дев’ять траншів нараховуватимуться за кожне підвищення вартості компанії на 500 мільярдів доларів – до 6,5 трильйонів доларів. Останні два етапи вимагатимуть приросту вже по 1 трильйону доларів – щоб Маск отримав повну суму, капіталізація має сягнути 8,5 трильйонів доларів.

Як пише Engadget, до фінансових показників додаються й операційні: річний прибуток Tesla має зрости від 50 мільярдів доларів до 400 мільярдів доларів. Для порівняння – у третьому кварталі 2025 року компанія повідомила лише про 4,2 мільярди доларів скоригованого EBITDA.

У пакет також входять довгострокові цілі:

– 20 млн поставлених автомобілів;

– 10 млн активних підписок на FSD (автопілот);

– 1 млн роботів Optimus;

– 1 млн роботаксі у комерційному використанні.

Зараз Tesla продала понад 8 млн автомобілів. Компанія також розвиває систему FSD Supervised, яка поки потребує присутності водія, але в майбутньому має стати повністю автономною.

Під час зборів Маск заявив, що його робот Optimus "усуне бідність", "забезпечить кожного медичною допомогою" і буде "більшим за смартфони". Водночас жодних термінів реалізації цих планів він не озвучив.

Варто зазначити, що Маск може отримати частину акцій навіть без виконання повного списку вимог – у разі "виняткових обставин", таких як війни, пандемії або природні катастрофи, що завадять діяльності Tesla.

Голосування щодо нового плану відбулося після рішення суду штату Делавер, який визнав попередній пакет 2018 року неправомірним. Маск оскаржив це рішення, і справа тепер перебуває у Верховному суді штату.

Якщо всі умови буде виконано, Маск отримає понад 423 млн акцій і фактично подвоїть свою частку в Tesla. Його контроль над компанією зросте до 25%, що зробить його ще впливовішим у стратегічних рішеннях виробника електромобілів.

Коли роботаксі Tesla їздитимуть без водіїв?

Ілон Маск заявив, що до кінця року Tesla зможе прибрати операторів безпеки з частини своїх роботаксі в Остіні. Компанія також планує розгорнути автономний сервіс у 8–10 нових штатах США до кінця 2025 року, серед яких можуть бути Невада, Флорида та Аризона.

Раніше Маск прогнозував, що до кінця 2025 року роботаксі Tesla зможуть обслуговувати половину населення США, а власники звичайних авто зможуть оновити свої машини для автономного керування без нагляду людини.