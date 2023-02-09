За даними 18-ї ескадрильї космічної оборони Космічних сил США (SDS), яка відстежує на орбіті об'єкти, створені людиною, апарат розпався в ніч на 3 січня. У результаті розпаду утворилося щонайменше 85 уламків, які можна відстежити.

Цікаво Новий лідер: у Юпітера знайшли ще 12 супутників

Що відомо

Хмара космічного сміття зараз обертається на висоті 1169 кілометрів над поверхнею планети. На такій висоті знадобиться століття або й більше, щоб атмосфера збила ці уламки вниз.

SDS не береться вгадувати причини розпаду, але це далеко не єдина загадка, що оточує "Космос 2499":

Супутник був запущений на навколоземну орбіту в травні 2014 року російською ракетою-носієм разом із трьома військовими супутниками зв'язку.

Космос 2499 не був офіційно внесений до пускового маніфесту , тож про його запуск ніхто не знав.

, тож про його запуск ніхто не знав. Американські супутникові трекери спочатку каталогізували його як уламок під назвою "Об'єкт Е". Але потім ці "уламки" почали здійснювати маневри.

Уже в жовтні США офіційно перекласифікували "Об'єкт Е" в "корисне навантаження" й занесли до каталогу як "COSMOS 2499". Відтоді орбітальні параметри невідомого супутника почали перевіряти три або чотири рази на день.

9 листопада 2014 року "COSMOS 2499" наблизився до російського розгінного блоку "Бриз-М", який є складовою ракет "Рокот" – саме на такій запускали й цей супутник. Тоді він підлетів усього на 0,76 кілометра. Незабаром він віддалився, однак уже 25 листопада це повторилося: апарат підійшов іще ближче, на відстань 0,53 кілометра до корпусу ракети. Така активність призвела до припущень, що "Космос 2499" випробовує технологію, яка могла б дозволити космічним апаратам переслідувати й, можливо, навіть виводити з ладу інші супутники.

Але тепер маневрування "Космосу 2499" закінчилися, оскільки супутник самознищився. Його "смерть" додала ще більше сміття в і без того засмічене середовище.