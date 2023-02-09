По данным 18-й эскадрильи космической обороны Космических сил США (SDS), отслеживающей на орбите объекты, созданные человеком, аппарат распался в ночь на 3 января. В результате распада образовалось не менее 85 обломков, которые можно отследить.

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Что известно

Облако космического мусора сейчас вращается на высоте 1169 километров над поверхностью планеты. На такой высоте понадобится столетие или больше, чтобы атмосфера сбила эти обломки вниз.

SDS не берется угадывать причины распада, но это далеко не единственная загадка, окружающая "Космос 2499":

Спутник был запущен на околоземную орбиту в мае 2014 года российской ракетой-носителем вместе с тремя военными спутниками связи.

Космос 2499 года не был официально внесен в пусковой манифест , поэтому о его запуске никто не знал.

, поэтому о его запуске никто не знал. Американские спутниковые трекеры первоначально каталогизировали его как обломок под названием "Объект Е". Но потом эти "обломки" начали совершать маневры.

Уже в октябре США официально переклассифицировали "Объект Е" в "полезную нагрузку" и занесли в каталог как "COSMOS 2499". С тех пор орбитальные параметры неизвестного спутника начали проверять три или четыре раза в день.

9 ноября 2014 года "COSMOS 2499" приблизился к российскому разгонному блоку "Бриз-М", составляющему ракеты "Рокот" – именно на такой запускали и этот спутник. Тогда он подлетел всего на 0,76 километра. Вскоре он удалился, однако уже 25 ноября это повторилось: аппарат подошел еще ближе на расстояние 0,53 километра к корпусу ракеты. Такая активность привела к предположениям, что "Космос 2499" испытывает технологию, которая могла бы позволить космическим аппаратам преследовать и, возможно, даже выводить из строя другие спутники.

Но теперь маневрирование "Космоса 2499" закончилось, поскольку спутник самоуничтожился. Его "смерть" добавила еще больше мусора в и без того засоренную среду.