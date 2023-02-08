Юпітер і без того був "королем" Сонячної системи через свої габарити, а тепер отримав іще один привід називатися рекордсменом.

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Деталі дослідження

Нові супутники невеликі, від 1 до 3,2 кілометра в діаметрі.

Більшість із них мають широкі орбіти.

Дев'ять з 12 супутників витрачають понад 550 днів, щоб обертатися навколо газового гіганта.

Ці далекі об'єкти також обертаються навколо Юпітера в ретроградному русі, тобто рухаються в напрямку, протилежному обертанню Юпітера.

За словами дослідника, який їх виявив, колись вони були астероїдами, а згодом потрапили під дію гравітації планети.

Супутники були відкриті у 2021 та 2022 роках Скоттом Шеппардом, астрономом з Інституту Карнегі у Вашингтоні, округ Колумбія. Він повідомив про свої знахідки до Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу, який відстежує всі повідомлення про малі тіла в Сонячній системі. Перш ніж офіційно підтвердити існування супутників, потрібно було відстежити їхні повні орбіти. Тепер всі 12 офіційно підтверджені.

Найвідомішими природними супутниками Юпітера є чотири галілеєві супутники, названі на честь астронома Галілео Галілея, який відкрив їх у 1610 році. До них відносяться:

Іо, з його лавовими озерами та величезними виверженнями вулканів;

Європа, з її крижаною оболонкою і внутрішнім водним океаном;

Ганімед, найбільший супутник у Сонячній системі (за даними NASA, він більший за Меркурій);

Каллісто, найбільш вкритий кратерами супутник у Сонячній системі.

Цього року апарат Європейського космічного агентства Jupiter Icy Moons Explorer має стартувати до газового гіганта, щоб дослідити ці чотири супутники, а в 2024 році планується запуск апарату Europa Clipper, який має на меті ближче познайомитися з Європою.