"4/20 4:20" – що це за мем і чому Маск його так любить

SpaceX підірвала незліченну кількість прототипів за останні кілька років, тому чогось подібного можна було очікувати й від цього запуску. Однак у мережі звернули на це особливу увагу через дату, в яку все відбулося – 20 квітня. У США традиційно спочатку записується місяць, а потім число. Тобто це виглядає як "4/20".

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Тож любителі теорій змов поставили питання: чи не підштовхнув глава компанії своїх підлеглих до запуску ракети саме цей в день, знаючи, що вона ще не готова? Чи не призвела його одержимість цією комбінацією до катастрофи найбільшої в світі ракети?

Для початку з'ясуємо, що ж це за мем.

Одна з теорій говорить, що це поліцейський код, яким правоохоронці США повідомляють одне одному по рації про виклик щодо куріння марихуани. Однак насправді такого коду в них не існує. Є код 415 (означає порушення громадського порядку), 417 (особа зі зброєю), 417А (особа з ножем), 459 (пограбування) та інше. Між ними немає нічого, згідно з даними на Urban Dictionary.

Насправді ж ця комбінація бере початок у 1971 році, коли група американських підлітків, учнів середньої школи Сан-Рафаель у Каліфорнії, зібралася після уроків, щоб покурити марихуану біля статуї Луї Пастера. Зробили вони це о 16:20. Оскільки у США немає 24-годинного формату часу, то це виглядало як "4:20". Школярі навіть сформували для себе вигук "420 Луї", який згодом поширився і став популярним у 80-х роках, збираючи людей і цілі натовпи для спільного куріння саме в цей час. Він здобув таку популярність, що став цілим культурним явищем і навіть рухом за легалізацію марихуани. Формулювання "420" (four-twenty) набуло сленгового значення процесу куріння марихуани. Пізніше сюди додалося ще й 20 квітня, 4/20, створивши подвійну комбінацію. В цей день тепер неофіційно відзначають боротьбу за легалізацію марихуани, закликаючи зробити його офіційним святом.

Ілон Маск і недолугі жарти

Повертаючись до Ілона Маска, згадаємо випадок, коли у вересні 2018 року він покурив марихуану в ефірі подкасту Джо Рогана. Тоді він сам став мемом – фото та відео процесу миттю розлетілись інтернетом.

Маск відомий своїми недолугими жартами, які багато хто називає "дитячими".

Наприклад, він віддав наказ про зафарбовування літери "W" на логотипі Twitter на фасаді офісу в Сан-Франциско. Тепер там красується назва "Titter", що сприймається як похідне від ""tits", що означає жіночі груди в непристойній та, як зазначають окремі джерела, сексистській конотації.

Він також і раніше жартував на тему слова "tits". Мільярдер пропонував створити університет із назвою "Техаський інститут технологій і науки", що англійською звучить як Texas Institute of Technology & Science. Абревіатура такої організації мала би звучати як "TITS".

18 квітня телеканал Canadian Broadcasting Corp (CBC), протестуючи проти мітки "ЗМІ, що фінансується державою", заявив, що вони "менш ніж на 70% фінансуються урядом". Тому Маск вирішив відредагувати його тег і відтоді там з'явилося повідомлення "ЗМІ, що на 69% фінансується державою".

Також він нещодавно на кілька днів замінив логотип твітера на зображення мему з собакою породи Сіба-іну.

Маск є відомим любителем таких і подібних каламбурів, неоднозначних жартів, прихованих натяків, постійно публікує меми, які можуть здатися вкрай примітивними, вдається до абсолютно несерйозних дій, через які його критикують і звинувачують у "дитячому гуморі".

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Ілон Маск і 420

Як пише видання Futurism, одержимість Маска цією датою, яку відзначають любителі покурити марихуану в усьому світі, сягає корінням у далеке минуле.

У твіті 2018 року мільярдер не тільки курив в ефірі Джо Рогана, а й заявив, що "розглядає можливість вивести Tesla в приватну власність за 420 доларів ", що зрештою призвело до кількох судових позовів і нескінченної драми з інвесторами та регуляторами.

", що зрештою призвело до кількох судових позовів і нескінченної драми з інвесторами та регуляторами. Йому навіть вдалося втиснути число в свою пропозицію про купівлю Twitter минулого року, хоча, правду кажучи, тут все виглядає дещо притягнутим за вуха: ціна, яку запропонував Маск за компанію склала 44 мільярди – 5 4.20 долара за одну акцію.

долара за одну акцію. Навіть розробку Starship не оминуло це число: компанія встановила прототип надважкої ракети-носія під назвою Booster 4 на прототип Starship під назвою Ship 20, вперше з'єднавши їх у 400-футову вежу з нержавіючої сталі. Компанія навіть розмістила два двигуни Raptor поруч один з одним, поставивши двигун "RB4" біля "RB20".

Очевидно, Маск захоплений цим числом, і це змушує замислитися: чи змусив він співробітників SpaceX поспішати, щоб перша спроба орбітального запуску припала саме на цю дату? Ще кілька днів тому інсайдери компанії говорили, що запуск 4/20 неможливий. Однак Маск добре вміє придушувати голоси застереження всередині своїх компаній.

Чому ця теорія є безглуздою

Звісно усі ці теорії та припущення виглядають дуже логічно, як і будь-яка інша безглузда теорія змови. Однак вона не витримує жодної критики, якщо подивитися на історію підготовки до орбітального тестового польоту Starship.

Варто почати з того, що компанія вже давно готувала Starship до польоту і очікувала лише на видачу Федеральним управлінням цивільної авіації ліцензії на політ. SpaceX отримала цей дозвіл лише минулого тижня.

Перша спроба запуску у понеділок, 17 квітня, була скасована через замерзлий клапан. Тоді старт ракети перенесли за 40 хвилин до фактичного запуску. Позатим компанія провела генеральну репетицію, заправила та розвантажила ракету та перевірила усі системи.

Наступну спробу першого тестового польоту спершу перенесли на 19 квітня і лише згодом у SpaceX повідомили, що компанії потрібен ще один день те, щоб все детально перевірити, тож остаточною датою стало 20 квітня.

Важливий момент! Система Starship не вибухнула у польоті – її підірвала сама SpaceX в рамках спеціальної процедури екстреного переривання польоту, оскільки очевидно було, що ракета втратила траєкторію та тягу і продовжувати місію немає сенсу.

Чому запуск Starship можна вважати успішним

Як SpaceX, так і сам Ілон Маск задовго до випробування системи попереджали, що перший політ Starship з великою ймовірністю завершиться провалом. Компанія готова була до того, що Starship вибухне на стартовому столі одразу ж після старту навіть не піднявшись у небо.

Саме тому пріоритетним завданням тестового польоту було підняти ракету у повітря. За планом перший ступінь Super Heavy та корабель Starship навіть не збиралися садити. Обидві частини системи повинні були затонути в океані – такий був план навіть з урахуванням того, що увесь політ пройде за найбільш позитивним планом.

Варто зазначити, що система Starship є найбільшою ракетою, яку колись створювала людина. Вона навіть більша за Saturn V, який запускав астронавтів місії Apollo 11 до Місяця. Створення таких систем, зрозуміло, не може обійтися без аварій, а вони супроводжували весь процес створення Starship від перших апаратів Starhopper, місією яких було "підстрибнути" і розбитися об майданчик, до перших прототипів Starship, які феєрично вибухали розбившись об місце посадки і так само феєрично приземлювалися.

У підсумку система Starship змогла стартувати, піднятися у повітря, пережити відключення шести двигунів без втрати тяги, а потім вибух одного з них, продовживши політ. В такому стані вона подолала точку максимального динамічного спротиву, що взагалі неймовірна рідкість для першого тестового польоту, і найголовніше, вона залишилася стійкою навіть після того, як втратила тягу і почала падати.

Очевидно, що інженерам SpaceX є над чим працювати, однак компанія вже має кілька готових Starship, які значно досконаліші за прототип, який піднявся у повітря 20 квітня. Вони отримають удосконалення та потрібні доопрацювання, а SpaceX продовжить тестувати системи, поки не відпрацює усі моменти польоту.

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До персони Ілона Маска можна ставитися по різному, він доволі неординарна особистість, яка неодноразово проявляла, як свій геній, так і необдуманість та навіть обмеженість у деяких питаннях. Однак, на щастя, що стосується SpaceX, очільник компанії завжди підходив до питань компанії з холодним розумом та чітким розрахунком. Крім того, не лише Маск приймає рішення, які стосуються запусків, а ціла команда найкращих у галузі інженерів та науковців. В іншому випадку SpaceX навряд чи вдалося б досягнути статусу лідера космічної галузі будучи приватною компанією.