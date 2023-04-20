Як повідомляє 24 Канал, після успішного старту Starship ракета піднялася у повітря, однак перед моментом роз'єднання першого ступеня з космічним кораблем система почала втрачати орієнтацію та розвернулася у протилежну сторону.

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Вражаючий старт Starship / Фото Max Evans

Момент вибуху Starship:

Незадовго після цього SpaceX активувала систему знищення ракети підірвавши її у небі над океаном. Варто наголосити, що це був тестовий політ, який покликаний виявити помилки та слабкі сторони системи, тож інженери надалі вивчатимуть отримані телеметричні дані для вдосконалення наступних систем.

Чого варто чекати далі?

Наразі SpaceX має вже кілька зібраних нових покращених Starship, які готові до польотів. Компанія продовжить роботу над наступними версіями ракети. Досі точних причин втрати траєкторії немає, однак після самого старту в ракети почали відмовляти двигуни, а в один з моментів було чітко видно вибух одного з двигунів, який супроводжувався різким падінням рівня пального в системі.



На фото видно, що не всі двигуни ракети працюють / Скриншот

Ілон Маск вже зазначив, що наступний тестовий політ відбудеться через кілька місяців. Тепер компанія перевірить стартовий майданчик та почне впроваджувати зміни у вже існуючі та майбутні системи.

Попри вибух системи Starship запуск можна вважати успішним і глава SpaceX вже привітав компанію з вражаючим тестом. Річ у тім, що пріоритетом місії був саме успішний старт зі стартового майданчика, який відбувся.



Starship у польоті / Скриншот з трансляції