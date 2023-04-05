Приватна космічна компанія Astrolab підписала контракт з компанією SpaceX на доставку місяцехода FLEX на Місяць за допомогою корабля Starship в середині 2026 року. У разі успіху FLEX стане найважчим місяцеходом в історії.

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Що відомо про FLEX

Компанія Astrolab представила місяцехід FLEX минулого року, продемонструвавши його повномасштабний, повністю функціональний прототип у пустелі в Каліфорнії. Це великий негерметичний місяцехід, призначений для перевезення двох астронавтів у скафандрах, а також обладнання, інструментів і зразків.

Ровер буде оснащений роботизованою рукою з шістьма ступенями свободи, здатною перевозити об'єкти об'ємом понад три кубічних метри. Загальна вага марсохода і вантажів становить понад дві тонни, що в кілька разів перевищує вагу оснащеного місячного апарату, який використовувався під час програми "Аполлон".



FLEX – негерметичний 2-тонний місяцехід / Фото Astrolab

FLEX спроєктований таким чином, щоб змінювати висоту підвіски в залежності від умов, зберігаючи стійкість на нерівній місцевості. Він також здатний самостійно спускати інструменти та обладнання на поверхню Місяця або розгортати модулі корисного навантаження.



Приватний місяцехід FLEX на випробуваннях у пустелі / Фото Astrolab

Апарат працюватиме в південному полярному регіоні Місяця. Astrolab також бере участь у конкурсі NASA, сподіваючись, що агентство використає його ровер в рамках програми Artemis, починаючи з п'ятої місії наприкінці 2020-х років.

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Це оголошення є важливим кроком для Astrolab і приватної космічної галузі, оскільки воно демонструє їхні зростаючі можливості та амбіції щодо дослідження Місяця і не тільки. Партнерство зі SpaceX, однією з провідних космічних компаній світу, підкреслює важливість співпраці в космічній галузі для досягнення амбітних цілей.