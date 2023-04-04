Як повідомляє 24 Канал, екіпаж з чотирьох осіб здійснить обліт Місяця, а потім повернеться на Землю. Висадка на поверхню цього разу не планується. Запуск місії запланований на кінець наступного року на борту космічного корабля "Оріон", який буде виведений на орбіту ракетою Space Launch System.

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Екіпаж Artemis II

Командир – Рід Вайзман. У 2009 році Вайзман, капітан ВМС США, був обраний до загону астронавтів. У 2014 році він провів 165 днів на орбіті Міжнародної космічної станції. До приходу в NASA він був у двох військових відрядженнях на Близькому Сході. Йому 47 років.

Пілот Віктор Гловер був учасником першої місії капсули SpaceX Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію з листопада 2020 року до травня 2021 року. Він провів на космічній станції 168 днів. Він був першим чорношкірим, призначеним членом екіпажу станції, і брав участь у чотирьох виходах у відкритий космос. Будучи капітаном ВМС США, він став астронавтом у 2013 році. Йому 46 років.

Крістіні Кох 44 роки. Їй належить рекорд найтривалішого одиночного космічного польоту серед жінок – 328 днів. Вона шість разів виходила у відкритий космос, її загальний час у відкритому космосі становить 42 години 15 хвилин. Перш ніж у 2013 році стати астронавткою, Кох працювала інженером-електриком у Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA. Пізніше вона стала дослідницею в Антарктичній програмі США, яка включала річне перебування на Південнополярній станції Амундсен-Скотт.

Джеремі Хансен – один із чотирьох чинних канадських астронавтів. Йому 47 років. Полковник Хансен, який служив льотчиком-винищувачем у канадських збройних силах, ще жодного разу не літав у космос. Свого часу, представляючи Канадське космічне агентство в NASA, він служив капсульним комунікатором між центром управління польотами в Г'юстоні й астронавтами на борту Міжнародної космічної станції.



Екіпаж "Артеміди-2" позує у симуляторі космічного корабля "Оріон" у Космічному центрі імені Джонсона / Фото NASA/James Blair

Місія "Артеміда-2" завершиться падінням "Оріона" в Тихому океані, біля узбережжя Каліфорнії, де кораблі ВМС США і команди NASA зустрінуть і повернуть екіпаж та космічний корабель. Успішний політ підготує людство до місії "Артеміда 3" – першої місії з повернення людей на поверхню Місяця, яка відбудеться наприкінці 2025 року.

Чому "Артеміда 2" не сідатиме на Місяць

Майбутня місія NASA "Артеміда 2" стане історичним моментом в освоєнні космосу людиною, адже вперше за понад 50 років відомство відправить людей на Місяць. Місія запланована на листопад 2024 року і буде тестовим польотом для екіпажу з чотирьох осіб.

На відміну від програми "Аполлон", в рамках якої астронавти висаджувалися на Місяць, "Артеміда 2" буде обльотом Місяця з метою випробування нових технологій, систем і процедур, які ніколи не випробовувалися в реальних умовах космічного польоту.

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Місія має на меті випробувати низку нових технологій, включаючи ракету Space Launch System (SLS) і космічний корабель "Оріон", які вже були протестовані під час польоту "Артеміда 1" без екіпажу на навколомісячну орбіту, що відбувся в листопаді минулого року.



Місяць з борту корабля "Оріон" / Фото NASA

"Артеміда-2" допоможе протестувати системи "Оріона", орієнтовані на людину, такі як життєзабезпечення, зв'язок і управління польотом. NASA також збиратиме дані про здатність "Оріона" підтримувати безпеку і здоров'я астронавтів протягом місії, оскільки рівень радіації в глибокому космічному середовищі навколо Місяця набагато вищий, ніж на низькій навколоземній орбіті.

План польоту місії

"Артеміда-2" також перевірить, наскільки добре "Оріон" може маневрувати в космосі під контролем людини.

Як тільки "Оріон" досягне високої навколоземної орбіти, він відокремиться від свого проміжного кріогенного рушія (ICPS), по суті, другого ступеня SLS.

Після цього "Оріон" використає свій європейський сервісний модуль (ESM) виробництва Airbus для виконання трансмісячної інжекції (TLI) – пропульсивного маневру, який виведе його на траєкторію руху до Місяця.

Потім "Оріон" з екіпажем пролетить близько 10300 кілометрів навколо зворотного боку Місяця, після чого вирушить у чотириденну зворотну подорож на Землю.



Графік, який демонструє різні етапи місії "Артеміда-2" / Фото NASA

Місія збере дані, необхідні NASA та її міжнародним партнерам для повернення людини на Місяць у 2025 році, якщо все піде за планом. Для цього буде використано ракету багаторазового використання Starship компанії SpaceX, яку NASA обрало для першої пілотованої посадки на Місяць в рамках програми "Артеміда", а також космічну станцію Gateway, яка стане хабом для астронавтів перед відправкою на поверхню Місяця.



Станція Gateway (рендер) / Фото ESA

Тим часом Ракета SLS вже готова до польоту на Місяць з людьми

Перша секція Gateway, американський модуль Habitation and Logistics Outpost (HALO), може бути запущена вже у 2024 році, що ознаменує перші кроки на шляху до будівництва космічної станції.

Завдяки "Артеміді-2" NASA зробить значний крок до своєї кінцевої мети – встановлення сталої присутності людини на Місяці та використання його як плацдарму для освоєння Марса людьми.