Програма "Артеміда" (Artemis) ставить за мету повернення американських астронавтів на поверхню Місяця та місячну орбіту і потребує більш досконалих скафандрів, ніж ті, що використовувалися в місіях "Аполлон" (Apollo).
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Компанії Axiom Space та Collins Aerospace отримали контракт від NASA на розробку місячних скафандрів, причому компанія Axiom Space була обрана для створення скафандрів для Artemis-3.
Переваги нових скафандрів для астронавтів NASA
Скафандр AxEMU є більш мобільним, ніж попередні космічні костюми NASA, і підходить як для чоловіків, так і для жінок. Продемонстрований прототип ще не завершений, йому бракує зовнішнього білого шару з майлару та кевлару. Скафандр має кілька прожекторів і теплоізоляцію, щоб функціонувати в місячній тіні біля південного полюса Місяця.
Новий скафандр AxEMU для астронавтів NASA / Фото NASA, Axiom Space
Тестування скафандра
Костюм пройде випробування в лабораторії нейтральної плавучості NASA в Космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Axiom Space сподівається, що скафандри будуть готові до використання під час місії Artemis-3, в рамках якої на Місяць висадиться перша жінка та кольорова людина.
AxEMU – місячний скафандр для астронавтів NASA / Фото NASA, Axiom Space
До речі, раніше NASA обрало Axiom Space для будівництва та експлуатації чотирьох майбутніх модулів для нової космічної станції, яка замінить МКС. Компанія сподівається розпочати запуски модулів вже у 2024 році.
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Детальніше про місію Artemis-3
- Artemis 3 (офіційно Artemis III) запланована як перша місячна посадка з екіпажем програми Artemis і перший політ з екіпажем на борту космічного корабля Starship HLS 1.
- Запуск запланований на грудень 2025 року, однак він, імовірно, буде перенесений.
- Artemis 3 буде другою місією з екіпажем програми Artemis і першою посадкою на Місяць з екіпажем з часу Apollo 17 у грудні 1972 року.
- Запланованим місцем для висадки екіпажу Artemis III є південний полюс Місяця.
- Два астронавти проведуть близько тижня на поверхні Місяця.