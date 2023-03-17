Програма "Артеміда" (Artemis) ставить за мету повернення американських астронавтів на поверхню Місяця та місячну орбіту і потребує більш досконалих скафандрів, ніж ті, що використовувалися в місіях "Аполлон" (Apollo).

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Компанії Axiom Space та Collins Aerospace отримали контракт від NASA на розробку місячних скафандрів, причому компанія Axiom Space була обрана для створення скафандрів для Artemis-3.

Переваги нових скафандрів для астронавтів NASA

Скафандр AxEMU є більш мобільним, ніж попередні космічні костюми NASA, і підходить як для чоловіків, так і для жінок. Продемонстрований прототип ще не завершений, йому бракує зовнішнього білого шару з майлару та кевлару. Скафандр має кілька прожекторів і теплоізоляцію, щоб функціонувати в місячній тіні біля південного полюса Місяця.



Новий скафандр AxEMU для астронавтів NASA / Фото NASA, Axiom Space

Тестування скафандра

Костюм пройде випробування в лабораторії нейтральної плавучості NASA в Космічному центрі Джонсона в Г'юстоні. Axiom Space сподівається, що скафандри будуть готові до використання під час місії Artemis-3, в рамках якої на Місяць висадиться перша жінка та кольорова людина.



AxEMU – місячний скафандр для астронавтів NASA / Фото NASA, Axiom Space

До речі, раніше NASA обрало Axiom Space для будівництва та експлуатації чотирьох майбутніх модулів для нової космічної станції, яка замінить МКС. Компанія сподівається розпочати запуски модулів вже у 2024 році.

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