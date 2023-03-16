WR 124 розташована в сузір'ї Стрільця. Зоря належить до стадії Вольфа-Рея і вона в 33 рази масивніша за Сонце. Крім того, зоря у 150 тисяч разів яскравіша, ніж Сонце, і оточена величезною газопиловою туманністю, яка в 10 разів масивніша за Сонце. Зірка розташована на відстані 15 000 світлових років від Сонця.

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Чим WR 124 і її туманність такі особливі

Хоча туманність навколо WR 124 раніше спостерігалася телескопом Габбл в оптичному діапазоні, інструменти NIRCam і MIRI на телескопі Джеймса Вебба отримали її детальніше зображення. Туманність має приблизно 10 світлових років у діаметрі і складається з окремих асиметричних спалахів речовини, які відбувалися протягом останніх десяти тисяч років. Згустки газу і пилу набувають форми пуголовків через дію на них зоряних вітрів WR 124.

Експерти прогнозують, що в найближчі кілька сотень тисяч років WR 124 вибухне як наднова. Детальне зображення, отримане телескопом Джеймса Вебба, допоможе дослідникам у вивченні зірок Вольфа-Райє та їхнього зв'язку з надновими типами Ib і Ic.



WR 124 (NIRCam and MIRI Composite Image) / Фото NASA

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