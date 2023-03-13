Фудзії заявив, що метеорит впав поблизу кратера Іделер L, на північний захід від кратера Пітіск. Такого роду об'єкти рухаються з середньою швидкістю близько 13,4 кілометра на секунду. При зіткненні з більшими тілами виділяється значна кількість тепла і випромінюється яскравий спалах світла. Якщо метеорит досить великий, його удар об Місяць можна побачити з Землі.

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За словами японського астронома, кратер, що утворився, може мати близько десятка метрів у діаметрі, і його зображення незабаром можуть зафіксувати місячні орбітальні апарати, такі як американський Lunar Reconnaissance Orbiter або індійський Chandrayaan 2.

Рідкісне видовище

Відео зафіксоване Фуджії є важливими, оскільки більшість небесних тіл, що обертаються навколо Землі, повністю згорають в атмосфері. На Місяці ж атмосфера дуже розріджена, а це означає, що метеорити, які ніколи б не влучили в земну поверхню, можуть вільно врізатися в Місяць, залишаючи на ньому кратери.

Зафіксувати цю рідкісну подію астрономам особливо важливо. До речі, зараз чимало країн нарощують свої місячні програми для детальнішого вивчення супутника Землі. Оскільки кілька країн планують відправити місії на Місяць у найближчі роки, кадри Фудзіі можуть допомогти отримати важливі дані для вчених, які вивчають місячну поверхню.

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Фуджі відомий своїм внеском у вивчення небесних тіл і раніше вже знімав різні астрономічні події. Його останнє досягнення є значним доповненням до галузі астрономії, і вчені по всьому світу з нетерпінням чекають більше інформації про вплив метеорита на Місяць.