Зазначається, що капсула Crew Dragon Endurance з чотирма астронавтами на борту приводнилася у Мексиканській затоці поблизу узбережжя Флориди у неділю, 12 березня, о 04:02 за київським часом.

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На борту космічного корабля перебували четверо астронавтів: Ніколь Манн і Джош Кассада з NASA, Коічі Ваката з JAXA та Анна Кікіна з "росатома".

Вони пробули у космосі на Міжнародній космічній станції 157 днів.

Місія астронавтів SpaceX Crew-5 повернулися на Землю / Фото Space.com.

"Дякую, SpaceX, це була фантастична поїздка. Ми щасливі бути вдома",– сказала по радіозв'язку американська астронавтка Ніколь Манн.

До речі, для Вакати це був вже п'ятий політ у космос. Загалом він пробув у космосі 505 днів. Тоді як, для Манн, Кассади та Кікіної – це був перший політ.

Зверніть увагу! Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX запустила на МКС капсулу з місією Crew-5 на борту ще 5 жовтня минулого року.

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