Зазначається, що капсула Crew Dragon Endurance з чотирма астронавтами на борту приводнилася у Мексиканській затоці поблизу узбережжя Флориди у неділю, 12 березня, о 04:02 за київським часом.
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На борту космічного корабля перебували четверо астронавтів: Ніколь Манн і Джош Кассада з NASA, Коічі Ваката з JAXA та Анна Кікіна з "росатома".
Вони пробули у космосі на Міжнародній космічній станції 157 днів.
Місія астронавтів SpaceX Crew-5 повернулися на Землю / Фото Space.com.
"Дякую, SpaceX, це була фантастична поїздка. Ми щасливі бути вдома",– сказала по радіозв'язку американська астронавтка Ніколь Манн.
До речі, для Вакати це був вже п'ятий політ у космос. Загалом він пробув у космосі 505 днів. Тоді як, для Манн, Кассади та Кікіної – це був перший політ.
Головне про Crew Dragon
- Crew Dragon – це перший приватний пілотований корабель виробництва компанії SpaceX американського бізнесмена й винахідника Ілона Маска.
- Корабель створений у межах програми NASA Commercial Crew Program із розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. Він може вмістити на борту до 7 членів екіпажу або 4 людини й вантаж.
- 2 березня NASA і SpaceX запустили космічний корабель Crew Dragon разом із новим екіпажем астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Після прибуття на МКС астронавти Crew-6 залишаться там на 6 місяців.