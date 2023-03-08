Lonestar Data Holdings вже отримала фінансування у розмірі 5 мільйонів доларів на створення цього проєкту. Lonestar хоче побудувати ряд центрів обробки даних на Місяці та створити життєздатну платформу для зберігання та обробки даних (тобто практики обробки даних поблизу джерела як засобу зменшення затримки та поліпшення пропускної спроможності).

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Lonestar хоче побудувати ряд центрів обробки даних на Місяці

Центри обробки даних складаються з підключених серверів, які зберігають та передають цифрові дані. Зростання кількості центрів обробки даних Землі становить загрозу для довкілля, сприяючи збільшенню споживання енергії та цифровому забрудненню.

Створення центрів обробки даних на Місяці могло б полегшити цю проблему, а також забезпечити безпечніший спосіб зберігання даних.

Орієнтовно перший мініцентр обробки даних буде побудований до кінця 2023 року. Він важитиме всього 1 кілограм і зберігатиме 16 терабайт даних. За словами Скотта, він отримуватиме живлення та зв'язок від посадкового модуля, а ось наступні (у разі успіху першого) будуть автономними.

Компанія сподівається розгорнути їх на поверхні Місяця до 2026 року.

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